Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, orman işçilerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangında, 1 hektar alan zarar gördü.<br>İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 2 su tankıyla orman işçileri sevk edildi. Ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında 1 hektarlık örtü alanın zarar gördüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK<br>2020-06-13 19:46:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.