Gaziantep'te, 281 kişiye 'sosyal mesafe' cezası 

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 281 kişiye, toplam 885 bin 150 TL ceza kesildi. <br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde sosyal mesafe denetimi yaptı. Sıcak hava ve hafta sonu olması nedeniyle parklar ile meydanları dolduran vatandaşlardan, sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, dünkü denetimlerde sosyal mesafeye uymayan 281 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği bildirildi <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-22 11:14:52<br>

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