Gaziantep'te 4 bin 683 kişiye daha maske ve mesafe cezası

Gaziantep’te, 4 bin 683 kişiye daha sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan Gaziantep'te, 10 Temmuz 2020 tarihinde toplam 4 bin 683 kişiye daha ceza yazıldı. Ceza yazılan kişilere sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken kentte, cadde ve sokaklardaki yoğunlukta ise herhangi bir azalma yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.