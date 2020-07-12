Gaziantep'te aranan 66 şüpheli yakalandı Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan genel huzur güven uygulamalarında aranan 66 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan toplam 71 şahsa işlem yapıldı. Operasyon kapsamındaki aramalarda ise çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM, Narkotik ve Asayiş ekiplerinin katılımıyla genel huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulama sonucu, aranan 66 şüpheli şahıs yakalanırken, çeşitli suçlardan toplam 71 şahsa işlem yapıldı. Bu kapsamda 28 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 17 şüpheli şahsa hırsızlıktan ve 26 şahsa da kabahatler kanundan işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 92 gram uyuşturucu madde, 30 gram kurutulmaya bırakılmış hint keneviri, 173 adet hint keneviri, 39 adet uyuşturucu hap, 8 ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 2 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 3 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahısların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.

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