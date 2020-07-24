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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fünye ile patlatılan valizden elektronik malzeme çıktı

DHA

Fünye ile patlatılan valizden elektronik malzeme çıktı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yol kenarında bulunan ve şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılan valizden elektronik malzemeler çıktı.
Olay, öğle saatlerinde Gazi Muhtar Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı da valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Kısa süreli tedirginliğe yol açan valizden kablo ve çeşitli elektronik malzemeler çıktı. Malzemeler incelenmek üzere emniyete götürülürken, valizi bırakan kişinin kim olduğu araştırılıyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-07-24 11:49:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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