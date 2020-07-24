Fünye ile patlatılan valizden elektronik malzeme çıktı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, yol kenarında bulunan ve şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatılan valizden elektronik malzemeler çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Gazi Muhtar Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanı da valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Kısa süreli tedirginliğe yol açan valizden kablo ve çeşitli elektronik malzemeler çıktı. Malzemeler incelenmek üzere emniyete götürülürken, valizi bırakan kişinin kim olduğu araştırılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-07-24 11:49:35



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