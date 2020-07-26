Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi Gaziantep FK ligi sekizinci bitirdi Kırmızı-siyahlılar ilk sezonunda göz doldurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi Gaziantep FK ligi sekizinci bitirdi Kırmızı-siyahlılar ilk sezonunda göz doldurdu

İHA

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligi 46 puanla sekizinci sırada bitirdi. Ligde aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu performansla otoritelerden tam not alan Gaziantep ekibi, ligin sürpriz yapan takımı olarak da öne çıktı.

Gaziantep FK'nın 2019-2020 karnesi Gaziantep FK ligi sekizinci bitirdi Kırmızı-siyahlılar ilk sezonunda göz doldurdu

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, ligi 46 puanla sekizinci sırada bitirdi. Ligde aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu performansla otoritelerden tam not alan Gaziantep ekibi, ligin sürpriz yapan takımı olarak da öne çıktı.
Bu sezon, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, 34 haftalık maratonu 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamladı. 34 haftalık maratonda 46 puan toplayan Gaziantep ekibi, rakip kalelere 49 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 50 gol gördü. Gaziantep FK, korona virüs salgını sonrası oynanan 8 haftalık süreçte ise mağlup olmayan tek takım olarak dikkat çekti. Gaziantep ekibi, Süper Lig'deki ilk sezonunun ilk yarısında ve ikinci yarısında ortaya koyduğu performansı ile öne çıkan takım oldu.

Lige kötü giriş yaptı, sonradan toparladı
Süper Lig'e deplasmandaki 50'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, sonrasında Gençlerbirliği'ni 41 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 11 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep, güçlü rakibini 32 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızısiyahlılar, 5. haftada ise Rizespor'u deplasmanda 21 yenmeyi başardı. 6. haftada sahasında Göztepe ile 11 berabere kalan Gaziantep, 7. haftada Başakşehir'e 21, 8. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 41 mağlup oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 11 berabere kalan kırmızısiyahlılar, 10. haftada da deplasmanda Ankaragücü'nü 21 yenerek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep ekibi 11. haftada ise evinde Galatasaray'a 20 mağlup oldu. Gaziantep FK, 12. haftada deplasmanda Antalyaspor ile 11 berabere kaldıktan sonra 13. haftada sahasında Denizlispor’a 21 kaybetti. Gaziantep ekibi, 14. haftada Konyaspor ile 00 berabere kaldıktan sonra ise 15. haftada seyircisi önünde Kayserispor’u 30, bir sonraki haftada da deplasmanda Kasımpaşa’yı 43 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gaziantep FK, ilk yarının son maçında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 11 berabere kalarak ilk devreyi kapattı.

İkinci yarı performansı
Gaziantep FK, Süper Lig'in ikinci yarısına ise kendi sahasındaki 20'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başladı. Gaziantep temsilcisi, sonrasında Gençlerbirliği'ne 10 mağlup olduktan sonra taraftarı önünde Sivasspor'u 51 yenerek dikkat çeken bir sonuca imza attı. Ligin 21. haftasında ise Beşiktaş'a konuk olan Gaziantep, güçlü rakibine 30 mağlup oldu. Kırmızısiyahlılar, 22. haftada ise sahasında Rizespor'u 20 yenmeyi başardı. 23. haftada Göztepe ile 11 berabere kalan Gaziantep, 24. haftada Başakşehir'e 31 yenildi. Gaziantep, 25. haftada ise kendi sahasında Trabzonspor'la 11 berabere kaldı. Korona virüs salgınından hemen önce oynanan 26. haftada ise deplasmanda Alanyaspor'a 10 mağlup olan Gaziantep takımı, salgın sonrası lige verilen 3 aylık aranın ardından 27. haftada konuk ettiği Ankaragücü ile 11 berabere kaldı. Gaziantep ekibi 28. haftada deplasmanda Galatasaray ile 33 berabere kalarak iyi bir skora daha imza attı. Gaziantep FK, 29. haftada ise Antalyaspor ile 11 berabere kaldı. 30. haftada deplasmanda Denizlispor’u 10 mağlup eden Gaziantep ekibi, 31. haftada da Konyaspor'u 31 yenmeyi başardı. Kırmızısiyahlılar, 32. haftada düşme potasındaki Kayserispor ile 11, 33. haftada ise Kasımpaşa ile de 22 berabere kaldı. Gaziantep FK, ligin son haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u ise 10 mağlup ederek rakibini küme düşürdü.

Pandemi sonrası yenilmeyen tek takım
Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak salgın sonrası mağlup olmayan tek takım oldu. Gaziantep ekibi, korona virüs salgını sonrası oynadığı 8 maçta Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor ile 11, Galatasaray ile 33, Kasımpaşa ile de 22 berabere kalırken, Denizlispor'u 10, Konyaspor'u 31 ve ligin son haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 10 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep FK, salgın sonrası dönemde oynadığı maçlarda 14 puan toplarken, rakip kalelere 13 gol gönderip, kendi kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Sumudica farkını gösterdi
Gaziantep FK'nın başarısında en önemli pay sahibi ise oynattığı 352'lik sistemle Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica oldu. Takımın başına geldiği ilk günden beri ısrarla 352 sistemini oynatan ve ligin ilk haftasında alınan 50'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası çok sert eleştirilere maruz kalan Sumudica, tüm eleştirilere rağmen sezon boyunca bu sistemden vazgeçmedi. Oynattığı 352'lik sistemi sezon boyunca hiç değiştirmeyen ve hızlı kontra ataklarla etkili olmayı hedefleyen Rumen teknik adam, bu sistemle rakiplerinin dengesini bozarak 9 maçta rakip takımların kırmızı kart görmesine neden oldu. Devre arasında ise takıma Maxim ve Sousa'nın ısrarla transfer edilmesini isteyen Sumudica, bu oyuncuların kadroya katılmasının ardından oyun sistemini tam anlamıyla oturtarak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Saha kenarında da hırçın tavırlarıyla dikkat çeken Sumudica, sezon boyunca gördüğü 8 sarı kartla en çok sarı kart gören teknik adam oldu.

En golcü isim Kayode, Maxim farkını gösterdi, Djilobodji 6 gol attı
Ligde oynadığı 34 maçta rakip filelere 49 gol gönderen Gaziantep FK'da 15 futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Kırmızısiyahlıların, attığı 49 golün 10'nu Kayode kaydederken, ligin ikinci yarısında kadroya katılan Maxim ise kısa zamanda attığı 7 golle farkını gösterdi. Gaziantep ekibin attığı 6 golle dikkat çeken bir diğer isim ise defansın bel kemiği Papy Djilobodji oldu. Djilobodji, attığı 6 golle ligdeki defans oyuncuları arasında en çok gol atan isim olarak da öne çıktı. Kırmızısiyahlılarda gol katkısı veren diğer isimler ise Patrick Twumasi (6), Güray Vural (5), Kenan Özer (3), Muhammet Demir (3), Souleymane Diarra (2), Sousa (1), Kana Bıyık (1), Oğuz Ceylan (1), Jefferson (1), Pawlowski (1), Furkan Soyalp (1) ve Chibsah (1) oldu.

Asist kralı da Kayode
Gaziantep FK'da attığı gollerin dışında verdiği gol paslarıyla da dikkat çeken Nijeryalı Kayode, yaptığı 6 asistle takımında en çok asist yapan isim oldu. Gaziantep temsilcisinde Twumasi (4), Oğuz Ceylan (3), Maxim (2), Djilobodji (2), Junior Morais (2), Pawlowski (2), Güray Vural (2), Kenan Özer (1) ve Furkan Soyalp (1) asist katkısı veren diğer isimler oldu.

En çok sarı kart gören Oğuz Ceylan
34 haftalık sarı ve kırmızı kart istatistikleri de dikkat çekiyor. Gaziantep FK'da bu sezon oynadığı maçlarda ikişer kırmızı kart gören Kayode ve Güray Vural dışında herhangi bir oyuncu kırmızı kart görmezken, 12 sarı kart gören Oğuz Ceylan ise takımının en çok kart gören ismi olarak öne çıktı. Oğuz'u 10 sarı kartla Diarra takip ederken, Jefferson (7), Morais (6), Kenan Özer (6), Chibsah (5), Djilobodji (5), KanaBıyık (4), Maxim (3), Güray Vural (3), Andre Sousa (3), Furkan Soyalp (3), Twumasi (2), Muhammet Demir (2), Pawlowski (1) ve Tetteh (1) sarı kart gören diğer isimler oldu.

Hedef daha yukarılar
Süper Lig 20192020 sezonunu 46 puanla sekizinci sırada tamamlayan Gaziantep FK, gelecek yılın planlamalarına da başladı. 20202021 sezonunda daha yukarıları hedefleyen Gaziantep FK, bu yöndeki çalışmalarına da başladı. Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan kırmızısiyahlılar, takıma en az 45 yeni oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Gaziantep ekibinin en öncelikli planı ise takıma skor ve oyun anlamında büyük katkı veren ve kiralık sözleşmeleri sona eren Kayode ile Maxim'i tekrar kiralamak olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
Anadolu’nun en etkin iş insanları araştırması SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sekizinci kez “Anadolu’nun en etkin iş insanı” olarak açıklandı Listede Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu da bulunuyor
YEREL HABERLER Anadolu’nun en etkin iş insanları araştırması SANKO ...
Gaziantep'te 3 bin 22 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 bin 22 kişiye sosyal mesafe ve maske ...
Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor
Gaziantep'te, 3 bin 22 kişiye 'maske ve sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 3 bin 22 kişiye 'maske ve sosyal ...
Gaziantep'te araç ve motosiklet hırsızlığına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te araç ve motosiklet hırsızlığına 4 ...
Koronavirüs, GAP turizmini sekteye uğrattı
YEREL HABERLER Koronavirüs, GAP turizmini sekteye uğrattı
Yargıtay'dan emsal soyadı kararı
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal soyadı kararı
Vali Gül ve Başkan Şahin, Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Et Borsası’nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Gül ve Başkan Şahin, Antep Fıstığı Lisanslı Depo ...
Et Borsası’nın hizmete açılması için geri sayım başladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Et Borsası, Gazi şehrin gastronomi kimliğine güç katacak”
YEREL HABERLER Et Borsası’nın hizmete açılması için geri sayım ...
Görme engelli kadına elektronik Kur’an-ı Kerim hediyesi
YEREL HABERLER Görme engelli kadına elektronik Kur’an-ı Kerim ...
Gaziantep’te aranan 80 şüpheli şahıs yakalandı Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme de ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te aranan 80 şüpheli şahıs yakalandı Çok ...
Tamir atölyesindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Tamir atölyesindeki hırsızlık anları güvenlik ...
Gaziantep'te 92 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 92 araç trafikten men edildi
Gaziantep’te 3 bin 53 kişiye daha ceza
YEREL HABERLER Gaziantep’te 3 bin 53 kişiye daha ceza
İhracat Akademisi ile firmalar kendi istihbarat ofisini kuracak
YEREL HABERLER İhracat Akademisi ile firmalar kendi istihbarat ...
SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri başladı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Sanal Tanıtım Günleri başladı
Akılcı ilaç kullanımı uyarısı SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Necla Benlier: "Yanlık ve gereksiz ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır" "Tahminlere göre ilaçların yarısından fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmakta" "Hastaların yarısı ilaçlarını doğru şekilde kullanmamaktadır"
YEREL HABERLER Akılcı ilaç kullanımı uyarısı SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. ...
Yeşil altın için gece gündüz silahlı nöbet Antep fıstığı üreticileri hırsızlara karşı silahlı nöbet tutuyor
YEREL HABERLER Yeşil altın için gece gündüz silahlı nöbet Antep ...
Yargıtay’dan babalara "soyadı" müjdesi Velayet hakkı elinde olan anne çocuğunun soy adını istediği gibi değiştiremeyecek Çocuğunun soy adını değiştirmek isteyen anne çocuğun menfaatini mahkemeye kanıtlayacak
YEREL HABERLER Yargıtay’dan babalara "soyadı" müjdesi Velayet hakkı ...
Oto hırsızlık çetesi çökertildi Gaziantep’te 10 günde 4 araç 4 motosiklet çalan hırsızlar yapılan operasyonla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Oto hırsızlık çetesi çökertildi Gaziantep’te 10 günde ...
Motosikletli kapkaççılardan 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Motosikletli kapkaççılardan 1'i tutuklandı
Cep telefonu ile konuşurken hayatının şoku yaşadı
YEREL HABERLER Cep telefonu ile konuşurken hayatının şoku yaşadı
7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları yutunca hastanelik oldu
YEREL HABERLER 7 yaşındaki kuzenler sokakta buldukları hapları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X