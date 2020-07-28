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Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı

DHA

Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı


Eyyüp BURUNKadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 15 günlük eğitimden geçen ekip, kaçan kurbanlıkları havadan dronla da takip edecek.
Kurban Bayramı öncesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkililerince oluşturulan 20 kişilik kurban yakalama timi, eğitimlerini tamamladı. Kaçan kurbanlıkları en kısa sürede yakalamak amacıyla oluşturulan ekip, kement ve uyuşturucu iğne atma eğitimi de alarak göreve hazır hale geldi. Kaçan kurbanlıklar havadan dronla da takip edilecek. Kurban yakalama ekibi, kaçan kurbanların yeri havadan tespit ederek, hayvanları daha kolay yakalayabilecek. Kaçan kurbanlıklar daha sonra etkisiz hale getirilerek sahibine teslim edilecek.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, her yıl kurban yakalama timini göreve hazırladıklarını söyledi. Bu yıl da 15 gün boyunca eğitim alan ekibin dron destekli çalışacağını ifade eden Özsöyler, şöyle konuştu:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan kurbanda kaçan danaları yakalamak için özel bir ekip oluşturduk. 20 kişilik bir ekip ile yaklaşık 15 gündür kültür ve fizik eğitimi yapıyor. Danayı nasıl yakalayacakları yakalayamadıkları zaman anestezi tüfeğini nasıl kullanacakları ve hangi anesteziyi ne kadar dozda kullanacakları yönünde eğitimler aldılar. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 153 ihbar hattımız bulunuyor. Vatandaşlarımız kaçan danalarını bu ihbar hattını arayarak bildirecekler. Ekibimiz bayram boyunca hazır vaziyette bulunacak zaten. İhbar hattına gelen ihbarı değerlendirip gidip vatandaşın kaçan danasını yakalayıp veya anestezi uygulayıp uyuşturarak teslim edecekler. Bu ekibin bir kısmı yakalama timi bir kısmı da veteriner hekimlerden oluşuyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kestikleri kurbanda akıllarında şüphe kalırsa etinin yenilip yenilmediği konusunda yine arayıp destek alabilirler. Bu yıl dronla da dana yakalama timine destek olacağız. Kaçan danayı dronla tespit edeceğiz. Sonra da arkadaşlarımız o bölgeyi kontrol altına alıp danayı yakalayacak ve vatandaşa teslim edecekler."
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Kadir GÜNEŞ
2020-07-28 17:13:20

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