Başkan Kılıç’tan Kurban Bayramı mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı’nda Covid19 salgınından dolayı Pandemi koşullarına olabildiğince dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Mehmet Sait Kılıç, “Bizleri bir arada tutan geleneklerimiz var. Ama kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını riske atmamak için bu bayramı tedbirlere uyarak geçirmeye gayret göstermeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında, bayramlaşmak, ev ziyaretleri, kalabalıklar bizim geleneklerimizde var ama sağlık her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak, “Ben hemşerilerimden bu bayram riski en aza indirmek adına daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Kurban ibadeti, kişiye gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşılar. Paylaşma alışkanlığı kazandırır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmalarına, birbirlerini sevip saymalarına ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmelerine vesile olur. Hz. İbrahim ve İsmail'in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah'a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Oğuzeli Belediyesi olarak her bayram da olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nı da hemşerilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için tüm birimlerimizi seferber ettik. Oğuzelili hemşerilerimden Kurban Bayramı’nda tedbiri elden bırakmamalarını istiyorum. Gerek kurban kesimi sırasında gerekse sonrasındaki aile ziyaretlerinde sosyal mesafe, maske ve kişisel hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle, Oğuzelili hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam Aleminin ve Yüce Türk Milleti’nin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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