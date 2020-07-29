Kaymakam Mutlu’dan öksüz-yetim çocuklara bayramlık

Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Kurban Bayramı öncesi öksüz, yetim ve 25 yaş altı engelli çocuklara bayramlık giysi hediye etti.

Kaymakam Mutlu, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 334 öksüzyetim ve 25 yaş altı engelli çocuklara giysi hediye ederek Kurban Bayramı öncesi yüzlerini güldürdü. Kurban Bayramı öncesi giyim yardımı alan öksüzyetim çocukların büyük mutluluklukları gözlerinden okundu. Yüzleri gülen öksüzyetim çocuklarla sohbet eden Kaymakam Mutlu, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek kaymakamlığın kapısının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Kaymakam Mutlu, ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 150 ihtiyaç sahibi aileye de gıda yardımında bulundu.

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