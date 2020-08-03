Fırat Nehri’nde boğulan gençlerin cenazeleri Gaziantep’e getirildi

Serinlemek için girdikleri Fırat Nehri’nde akıntıya kapılarak boğulan 2 gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Gaziantep’in Nizip ilçesi Kale meydanı köyü bölgesinden geçen Fırat Nehri’ne giren ve akıntıya kapılarak boğulan yabancı uyruklu Musa Alav (26) ile Yusuf Alhamdo (19) isimli 2 gencin naaşı Nizip Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. 2 gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Tabutlara sarılan gençlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.