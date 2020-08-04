Kurban Bayramı'nda korona virüs kurallarına uymayan 11 bin 449 kişiye ceza yazıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyardığı 5 ilden biri olan Gaziantep’te 4 günlük Kurban Bayramı süresinde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 11 bin 449 kişiye cezai işlem uygulandı.

Sağlık Bakanı Koca’nın yeni tip korona virüsün yayılımının arttığı 5 ilden biri olarak uyardığı Gaziantep’te polis ve zabıta ekipleri sahaya inerek vatandaşları uyarıyor. Yapılan uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlara ise caza yağıyor.

Kurban Bayramı'nda ekipler tarafından yapılan uyarılara rağmen kuralları ihlal eden 11 bin 449 vatandaşa cezai işlem uygulandı.

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