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KPSS hazırlıkta gençlik kütüphanelerine yoğun ilgi Şehitkamil’den KPSS’ye gireceklere büyük destek Öğrenciler, pandemi kurallarına uygun çalışıyorlar

İHA

Şehitkamil Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan öğrencilere nitelikli ve hijyenik ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun ders çalışan KPSS hazırlık öğrencileri, sağlanan olanaklardan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

KPSS hazırlıkta gençlik kütüphanelerine yoğun ilgi Şehitkamil’den KPSS’ye gireceklere büyük destek Öğrenciler, pandemi kurallarına uygun çalışıyorlar

Şehitkamil Belediyesi, KPSS’ye hazırlanan öğrencilere nitelikli ve hijyenik ortamda ders çalışma imkanı sunuyor. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun ders çalışan KPSS hazırlık öğrencileri, sağlanan olanaklardan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.
Öğrencilerin akademik başarılarını arttırarak hedeflerine ulaşmalarında büyük olanak sunan Şehitkamil Belediyesi, nitelikli ders çalışma ortamlarıyla öğrencilerin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) pandemi kurallarına uygun şekilde dizayn edilen Merveşehir Gençlik Kütüphanesi’nde hazırlanan öğrenciler, tüm imkanlardan ücretsiz yararlanıyor. Gün içerisinde 08:30 ile 22:00 saatleri arasında hizmet veren Merveşehir Gençlik Kütüphanesi, pandemi dolayısıyla yarı kapasite ile çalışıyor.
“Bizlere her konuda yardımcı oluyorlar”
Sağlanan imkanlara ilişkin değerlendirmede bulunan KPSS hazırlık öğrencisi Yılmaz Aktaş, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunuyum. Bu yıl KPSS’ye hazırlanmaktayım. Sınava yaklaşık 1 ay kaldı. Evde çalışma imkanımız olmadığından dolayı Şehitkamil Belediyemize bağlı Merveşehir Gençlik Kütüphanesi’ne geliyoruz. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, bu pandemi dönemi içerisinde bizlere elinden gelen desteği sunuyor. Burada gayet sakin, sessiz ve güvenli bir ortam var. Burada arkadaşlarımızla birlikte KPSS’ye hazırlanıyoruz ve başarılı olmayı hedefliyoruz. Burada herkesin ders çalışması, bizi motive ediyor. Buradaki hocalarımız da sağ olsunlar, bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Bizlere bu imkanı sunan başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.
“Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”
Merveşehir Gençlik Kütüphanesi’nde görevli Seydi Vakkas Cengiz, sunulan imkanlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Kütüphanemiz, 08:30 ile 22:00 saatleri arası hizmet vermektedir. Şu an pandemi döneminden dolayı kütüphanemiz alt yaş gurubu öğrencilere kapalı. Fakat Eylül ayında yapılacak olan KPSS için sadece bu sınava girecek öğrencilerimize hizmet veriyoruz. 700 olan kapasitemizi, 350’ye kadar düşürdük. Bir dolu, bir boş şeklinde arkadaşlarımızı oturtuyoruz. Pandemi kurallarına dikkat etmeye özen gösteriyoruz. İki salonumuzun yanı sıra bilgisayar salonumuz da var. Sınava girecek arkadaşlarımız burada temiz, sessiz, sakın ve hijyenik bir ortamda çalışıyorlar ve KPSS’ye en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Bizler de onların en iyi şekilde ders çalışmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben şimdiden sınava girecek olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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