Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil refujdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücüsü Muhammed Alito (26), yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İslahiyeHassa yolunda meydana geldi. İslahiye yönüne giden Suriye uyruklu Muhammed Alito yönetimindeki 27 MA 1671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan Alito, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Alito'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-08-14 19:33:04
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