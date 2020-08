Konuşulmayan ölüm Atay’ın ailesi sessiz

Gaziantep’te lise öğrencisi 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet K.’nın 16 Ocak 2019 tarihinde alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken Zeynep Berna Atay çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Yaşanan kazada ölen kadının kırmızı ışıkta geçtiği için asli kusurlu olması sebebiyle, zanlı denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. Ölen Atay’ın eşi Mehmet Atay’nın davada şikayetçi olmadığı öğrenildi. Duygu Delen’in ölümünden sonra ortaya çıkan kazanın sonrasında konuşmaktan acılı eş Mehmet Atay," Duygunun ölümünden sonra bizi aramayan kalmadı. Bu olay bizleri çok üzdü. Konu ile ilgili konuşmak istemiyoruz" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.



"Şahsın geçmişten de ağır bir sabıkası var"

Diğer yandan ailenin avukatlığını yapan Gaziantep Barosu Genel Sekreteri Ömer Faruk Akan ise olayın her yönüyle takipçisi olduklarını vurgulayıp, geçmişte yaşanan olayla ilgili de hatırlatmalarda bulunarak, "Olayın ilk gününden beri dosyanın takipçisiyiz. Hadisenin başından bu yana emniyet ve savcılık titiz bir çalışma yapıyor. Olayın aydınlatılması için çaba içerisindeyiz ve bu çaba neticesinde şüpheli tutuklandı zaten. Şuanda da otopsi raporunun teferruatlı bir şekilde yayınlanmasını bekliyoruz. Zaten şüphelinin herkes tarafından bilinen eski bir dosyası da var. O olayda da bir çocuk annesi genç bir kadın hayatını kaybetmişti" dedi.



"Taksirle adam öldürmeden işlem yapılmış"

Yaşanan olay sonrası Mehmet K. hakkında taksirle adam öldürme suçundan işlem yapıldığını ve mahkemenin bu nedenle şüpheliyi serbest bıraktığını vurgulayan Akan, "O olayda tutulan rapor ve ailenin de şikayetçi olmaması nedeniyle iki yıl bir ay ceza verilmiş ve denetimli olarak serbest bırakılmış. O dosya şüphelinin avukatı tarafından istinafa götürülmüş ve şuanda istinafta bekliyor zaten. Ancak o dönemde hayatını kaybeden ailenin yakınları dosyayı istinaf etmemiş. Yani o olaydaki karar bu haliyle kalacak gibi görünüyor. Çünkü o dosya sıkıntılı bir dosya. Bana göre farklı bir maddeden dava açılması gerekirken taksirle ölüme sebebiyet verme maddesinden dava açılmış. Yani esas problem de burada. Serbest kalmasının sebebi de bu. Yani o davada hem ilk kaza raporunda hem de mahkemenin irdelemelerinde bazı problemler var" ifadelerini kullandı.

Ailesi ise tepkisiz kaldı.

13 Ağustos 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 4’üncü kattan düşen Duygu Delen (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet K’nın daha önce alkollüyken kullandığı araçla çarparak ölümüne neden olduğu öğrenilen Zeynep Berna Atay’ın ailesi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Konuyla ilgili telefonla ulaşılan Atay’ın kocası Mehmet Atay kesinlikle konuyla alakalı konuşmayacağını söyledi.

210 promil alkollü çıktı

Geçen yıl alkollü ve ehliyetsiz araç kullandığı sırada evli ve 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay çarparak ölümüne neden olan Mehmet K.’inn olay anında 210 promil alkollü olduğu tutanaklara geçti. Şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziantep Sulh Ceza Hakimliğinin sorgusu sonrası konutunu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığının belirtildiği iddianamede "Şüphelinin meydana gelen ölümde kusur durumunun mevcut deliller ve şartlara göre bilinçli taksir seviyesinde olduğu, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu işlediği iddia, müşteki beyanı, şüphelinin savunması, kaza tespit tutanağı, tanık anlatımları, kamera kayıtları, ölü muayene tutanakları, kolluk tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır" denildi.

Cezaevinde olsaydı Duygu da ölmeyecekti

O kazanın ardından Mehmet K. tutuklansaydı kızının şuanda hayata olacağını ifade eden baba Bülent Delen, “Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Benim kızım bu tabutun içinde” diye isyan etti.

Ailenin avukatlığını bıraktı

Daha önce bir çok konuda aile şirketinin savunmasını yapan Avukat Ali Kemal Akdoğan Duygu Delen olayının ardından şirketin avukatlığından çekildiği sosyal medya hesabında duyurdu.

Soruşturmada gizlilik kararı

Duygu Delen’in avukatı Göksel Öztürkmen, dava dosyasına getirilen kısıtlılık kararı nedeniyle Adli Tıp Raporu’nu henüz alamadıklarını ifade ederken, Davaya getirilen gizlilik kararına isyan eden sosyal medya kullanıcıları ise, Duygu adına açtıkları hashtagler üzerinden gizlilik kararının kaldırılması için kampanya başlattı.

Açıklama yayımladı

Öte yandan duygu Delen’in ölümüne neden olduğu iddia edilen Mehmet K.’nın babasına ait şirket sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizde son zamanlarda medyada yer alan kadına şiddet olaylarını her gün korku ve üzüntüyle takip ediyoruz. 13.08.2020 tarihinde gencecik kızımız Duygu Delen’in ölümüyle sonuçlanan elim olayın derin üzüntüsünü ve hüznünü yaşıyoruz. Yaşanan acının büyüklüğü karşısında üzüntümüzü ifade etmemiz mümkün değil. Konu Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile takip edilmektedir. Soruşturmada olayın biran evvel aydınlatılması ve adaletin tecelli etmesini diliyoruz. Yüce Türk yargının vereceği her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı belirtmek isteriz. Kamuoyunun bu acı olay hakkında gösterdiği hassasiyeti paylaştığımızı samimiyetle belirtir. Genç kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

Delen ailesine taziyeler sürüyor

Gaziantep’i ve Türkiye yi adeta yasa boğan Duygu Delen’in vefatı sonrasında aileye taziye ziyaretleri sürüyor. Evenini önünde taziyeleri kabul eden acılı babaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görüntülü arama yaparak destek vermişti.



Vali sert tepki gösterdi

Gaziantep Vali Davut Gül, aile için sosyal medyada yardım kampanyası düzenleyen dolandırıcılara tepki göstererek, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karakter yoksunlarının ’aileye yardımcı olmak’ gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu’nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz." ifadesini kullandı.



Gaziantep Barosu sahip çıktı

Olayın yaşanmasının ardından Delen için harekete geçen Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, davanın en yakın takipçisi olduklarını belirtti. Baro olarak dava için 4 avukat görevlendiren Şarklı, Delen’in otopsi raporunun bir an önce çıkmasını istedi.

Şarklı , sosyal medyada Delen için destek mesajları atan kullanıcıları tehdit ederek paylaşımlarını silmesini isteyen hesaplarla ilğili şikayetlerin Gaziantep Barosuna bildirilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.