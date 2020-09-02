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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıllı ihracat robotu ile ihracatta yeni dönem

İHA

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilerek ihracatçıların hizmetine sunulan Kolay İhracat Platformu'nun lansmanına katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Ticaret Bakanlığımız tarafından geliştirilen Kolay İhracat Platformu ile dünya artık parmaklarımızın ucunda. Firmalarımızın hedef pazarları için öneriler sunan Akıllı İhracat Robotu sayesinde dünya pazarlarını çok daha iyi analiz edecek, doğru ürünlerle doğru pazarlara gideceğiz" dedi.

Akıllı ihracat robotu ile ihracatta yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilerek ihracatçıların hizmetine sunulan Kolay İhracat Platformu’nun lansmanına katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Ticaret Bakanlığımız tarafından geliştirilen Kolay İhracat Platformu ile dünya artık parmaklarımızın ucunda. Firmalarımızın hedef pazarları için öneriler sunan Akıllı İhracat Robotu sayesinde dünya pazarlarını çok daha iyi analiz edecek, doğru ürünlerle doğru pazarlara gideceğiz” dedi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete açılan Kolay İhracat Platformu lansmanına katılan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak, elektronik ticaretin ve ihracatta dijitalleşmenin önemine her fırsatta vurgu yapıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz ETicaret ve Eİhracat Uzmanlığı eğitimleri ile yeni normale yeni profesyoneller yetiştirmek için çabalıyoruz. Bakanlığımız tarafından geliştirilen bu platform ise biz ihracatçıların özellikle bu dönemde çok önemli bir ihtiyacıydı. Firmaların ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi yetmiyor, onların üzerinde çalışabilecekleri dijital bir platform oluşturmak da çok önemli. Duyulan bu ihtiyacın Bakanlık düzeyinde karşılanması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bizler, eğitimlerimiz ile beşeri sermayemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Devletimizin bu gibi zeminler oluşturması ve destek vermesi ile de çok daha hızlı yol alacak, sürdürülebilir ihracat hedeflerimize hep birlikte, en kısa zamanda ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen akıllı ihracat robotu hakkında da detaylı bilgiler veren Kileci, “Kolay İhracat Platformu, hedef pazar önerileri, Bakanlığın güncel verileri, pazara giriş haritası, ithalatçı listeleri, hedef pazar durumu, ikili anlaşmalar ve global trendler gibi birçok bilgi kaynağını içeren dijital bir çatı. Platformda yer alan akıllı ihracat robotu, firmanızın geçmiş faaliyetlerini ve sürekli güncellenen verileri de göz önünde bulundurarak size özel pazar önerileri sunuyor. Pazara giriş haritası ile seçtiğiniz ürünlerin hedeflediğiniz pazardaki durumunu, rakiplerin payını, ülkemize uygulanan gümrük vergilerini ve vergi şartlarını, ikili anlaşmaları ve ihracatınızı artırmada kritik rol oynayan potansiyel ithalatçı listelerini görebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.
Bu platformun ihracatçılar tarafından öğrenilmesi ve kullanılması için Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak birtakım eğitim çalışmaları yürüteceklerini ifade eden Kileci, “İhracatımızın özellikle bu dönemdeki gelişimine hız kazandıracak ve ihracatçılarımızın yol haritalarını çizmelerine çok büyük yardımları olacak bu platformun üye firmalarımıza ve tüm ilgililere duyurulması, anlatılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için önümüzdeki günlerde, Ticaret Bakanlığımız ile koordineli olarak, çok detaylı eğitimler düzenleyeceğiz. Bu çok değerli hizmetlerinden dolayı başta Bakan Ruhsar Pekcan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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