Kurutmalık satışları pandemi nedeniyle azaldı

Kurutmalık ürünlerin yeni mahsulleri pazarlara inmeye başladı. Satıcılar, yeni mahsullerin gelmesi ile fiyatların düştüğünü ancak korona virüs nedeniyle alımların azaldığını ifade etti.

Yeni mahsul yöresel kurutmalık ürünlerin pazarlarda yerini alması ile fiyatlar düşüşe geçti. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 50 oranında düşerken, ancak satışlar korona virüs nedeniyle yüzde 50 oranında azaldı. Satıcılar, satışların azalmasının korona virüs nedeniyle gelemeyen turistlerden kaynaklandığını belirttiler.

Pandemiden çok etkilendiklerini ve satışların geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirten Mehmet İrfan Çolak, “Pandemiden dolayı bu sene işlerim geçen seneye göre daha düşük. Satışlarım yüzde 50’nin altına kadar düştü. Bizde daha iyi olmasını bekliyoruz. Satışlarımız çok zayıf, geçen yıllara göre çok ama çok zayıf. Bu yıldan sonra umarım daha iyi olur inşallah. Fiyatlarımız normal, değişmedi. Mesela patlıcan, biber, acur bunlar 18 TL’den gidiyor, kabak ise 25 TL. Geçen yıl ile bu yıl arasında pek bir fark yok fiyat konusunda. İnsanlar pandemiden dolayı dışarı çıkmıyor. Haliyle biraz çekiniyor, korkuyor. Bu da bizim işlerimize etki ediyor. Bizim ürünlerimiz yöresel ürünler, gezi turları olmayınca, vatandaşlar dışarıya çıkmayınca bizim de satışlarımız düşüyor” dedi.



“Fiyatlarımız geçen senenin altında”

Fiyatların pandemi olmasına rağmen geçen yıla göre daha düşük olduğunu belirten Aydın Şenkaya, “Şu anda hem satışlarımız hem de fiyatlarımız geçen senenin altında. İnşallah düzelecek. Geçen yıl fiyat yüksek, satış çoktu. Bu yıl fiyat düşük, satış düşük. Bu durumun düzelmesi için dua ediyoruz. Fiyatlarımız 50 tanesi 1520 TL arasında değişiyor. Fiyat geçen senenin altında, geçen yıl 50 tane patlıcan 30 TL’ydi, bu yıl 50 tane patlıcan 15 TL’den satılıyor. Satışlarımız düşük, çünkü dışarıdan insanlar gelemiyor. Gezi turları filan düzenlenemiyor. Bu durum da bizi etkiliyor. Halbuki Gaziantep'te pandemi etkisi gittikçe düşüyor, herkesi Gaziantepimize bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.