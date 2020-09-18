Kılıç’tan Gaziler Günü mesajı Kılıç: “Gazilerimiz şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleridir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıç’tan Gaziler Günü mesajı Kılıç: “Gazilerimiz şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleridir”

İHA

Kılıç’tan Gaziler Günü mesajı Kılıç: “Gazilerimiz şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleridir”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yüce Türk Milletinin şanlı tarihinin gurur veren, eşsiz zaferlerle dolu olduğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleri, Türk vatanseverliğinin, ölümsüz kahramanlarıdır” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında “Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharlarıdır. Geçmişi şanlı zaferlerle dolu Türk tarihinin temelinde gazilerimizin ve şehitlerimizin azmi, inancı ve kararlılığı yatmaktadır. Bugünkü güçlü ve yükselen Türkiye'yi onların idealleri ve kahramanlıkları ile imar ediyoruz. Gözlerini bile kırpmadan şehadete yürüyen, kahramanlıkları ve vatanseverlikleri ile her zaman övündüğümüz, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış kahramanlık abidelerine yapılabilecek en anlamlı teşekkür onların bizlere emanet ettiği ülkeye sahip çıkarak, milletimizin birliği ve dirliği için mücadele etmektir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadele, bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağıdır. Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir. Bu nedenle, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı al bayrağımızı bu topraklar üzerinde sonsuza dek dalgalandırmak, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenliğimizi, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için canlarını hiçe sayan necip gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine konteyner
YEREL HABERLER Araban ovasındaki mevsimlik tarım işçilerine ...
Anadolu kulüplerine büyük destek
YEREL HABERLER Anadolu kulüplerine büyük destek
Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı
YEREL HABERLER Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı
Gaziantep’te şehit yakınları ve gazilere madalyaları verildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te şehit yakınları ve gazilere madalyaları ...
Vali Gül: Gaziantep kurallara uymaya başladı
YEREL HABERLER Vali Gül: Gaziantep kurallara uymaya başladı
Gaziantep'te 7 bin personelle korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 7 bin personelle korona virüs denetimi
Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele ...
Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen Sezay'ın ailesinden cinayet iddiası
YEREL HABERLER Balkondan düşerek öldüğü öne sürülen Sezay'ın ...
MHP'nin Tabipler Birliği tepkisi MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Türk Tabipler Birliği şer odaklarıyla birlikte olmuştur” “Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması gerekiyor”
YEREL HABERLER MHP'nin Tabipler Birliği tepkisi MHP Gaziantep ...
GTO’da Etiyopya Pazarı masaya yatırıldı
YEREL HABERLER GTO’da Etiyopya Pazarı masaya yatırıldı
Başkan Tahmazoğlu Ahilik Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu Ahilik Haftası'nı kutladı
Gaziantep'te 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele ...
Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet iddiası Genç kadının ailesi olaya intihar süsü verildiğini iddia ediyor
YEREL HABERLER Üçüncü kattan düşerek ölen kadının ailesinden cinayet ...
İl Sağlık Müdürlüğünden karantina mağduriyetine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğünden karantina mağduriyetine ...
Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı
Suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi yakalandı
HKÜ’den dört Takım TEKNOFEST 2020 finalinde yarışacak
YEREL HABERLER HKÜ’den dört Takım TEKNOFEST 2020 finalinde yarışacak
(Özel Haber) Fıstık gibi kebap Gastronomi kentinin yeşil altını kebaba da lezzet katıyor Yeni mahsul Antep fıstığı kebaba hem renk hem lezzet veriyor
YEREL HABERLER (Özel Haber) Fıstık gibi kebap Gastronomi kentinin ...
Gaziantep´te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep´te kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi ...
Otomobil iş yerine daldı, 3 kişi aracın altında kaldı İki çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Kaza anları anbean kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobil iş yerine daldı, 3 kişi aracın altında ...
Kızının tabutunu bile omuzlayamadı
YEREL HABERLER Kızının tabutunu bile omuzlayamadı
Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin aldı Şahıs, uzun uğraşlar sonucu teslim oldu Yaşananları izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
YEREL HABERLER Önce intihara kalkıştı, sonra ailesini rehin ...
Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet geçti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil iş yerine girdi, bebek arabasını teğet ...
Şahinbey’de yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Şahinbey’de yüzme bilmeyen kalmayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X