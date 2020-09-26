Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest etkinliklerine katılmak ve açılışlar yapmak amacıyla Gaziantep'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Erdoğan alınan tedbirler arasında havalimanından çıkarak, festivalin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'ne doğru hareket etti.

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