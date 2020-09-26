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Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest ödül töreninde konuştu Erdoğan: "Buna karşılık ülkemizde bazılarımızın milli teknoloji hamlelerimizi küçümsediklerini hatta ellerinden gelse yok etmekle niyetli olduklarını teessürle takip ediyoruz" "Daha düne kadar insanlı ve insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık" "Bugün ise yaptığı işe inanan, gece gündüz çalışarak, hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest ödül töreninde konuştu Erdoğan: "Buna karşılık ülkemizde bazılarımızın milli teknoloji hamlelerimizi küçümsediklerini hatta ellerinden gelse yok etmekle niyetli olduklarını teessürle takip ediyoruz" "Daha düne kadar insanlı ve insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık" "Bugün ise yaptığı işe inanan, gece gündüz çalışarak, hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik"

Bu yıl ilk kez Gaziantep'te düzenlenen Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST2020) ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Buna karşılık ülkemizde bazılarımızın milli teknoloji hamlelerimizi küçümsediklerini hatta ellerinden gelse yok etmekle niyetli olduklarını teessürle takip ediyoruz" dedi.
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleşyen Teknofest ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma Bakanı Adil Karaoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve kent protokolü katıldı.
Teknofest'in tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest heyecanına korona virüs salgının bile engel olamadığını belirterek, "İstanbul’da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu’yu kuşattı, neredeyse her ilimizden Teknofest’e ev sahibi yapma talebi geldi. Bunun üzerine tek rakamlı yıllarda istanbul’da çift rakamlı yıllarda ise diğer şehirlerimizden birinde yapılmasına karar verildi. Teknofest’in Anadolu’daki ilk durağı da ülkemizin insani ve ekonomik tüm güzelliklerini barındıran Gaziantep oldu. Biz de buraya gelerek, teknoloji güneşi doğudan yükseliyor, teması ile Gaziantep’ten yükselen heyecana ortak olmak istedik. Salgın sebebiyle bu festival alışık olduğumuz büyük kalabalıklar yerine daha sınırlı gruplarla gerçekleştirildi. Bu durum teknofest heyecanının ülkemizi ve gençlerimizi sarmasına engel teşkil etmedi. Karşımdaki kalabalık, bu manzara sizlerin azmini ve kararlığını hiçbir virüsün, hiçbir engelin hiçbir tehdidin sizleri durduramayacağını gösteriyor" dedi.

"100 bin yarışmacı başvurdu"
Erdoğan, Teknofest için 100 bin yarışmacının başvurduğunu kaydederek, "81 ilin tamamının yanı sıra 84 farklı ülkeden 20 binin üzerinde takım ve 100 bin yarışmacı başvuru yapıldı. Festivalin paydaş sayısın 14’ten 63’e yükselmesi, bu heyecanın çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte ülkemizdeki her kesimi sardığının işaretidir" şeklinde konuştu.
Teknofestin gelişiminin Türkiye’nin son 18 yıldaki hikayesine benzer olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Uzun bir ihmal edilmişlik döneminin ardından batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine ülkemizin her köşesini kalkındırırken, aynı zamanda üretmek ve kazanmak isteyen herkese aradığı fırsatı sunduk. Türkiyenin alt yapı, insan gücü, üretim ve ihracat seviyesinin geldiği yer, bu fırsatın en güzel şekilde değerlendirildiğinin işaretidir. Sahip olduğumuz medeniyet miraslarını teknoloji boyutunda yeniden ayağa kaldırmak isteyen herkese, aradığı fırsatı sağlayan yer burasıdır" ifadelerine yer verdi.

"İHA'da dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İHA teknolojisinde esamesi bile okunmayan Türkiye'nin bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tophumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacaktır. Tüm bu söylediklerimiz temenniden ibaret değildir. Sizler gibi gençlerin kurduğu kıs sürede dünya çapında başarıya ulaşıp, milyar dolar değerlere ulaştırdığı girişimler olduğunu biliyoruz. Yapay zeka, blok zincir, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi yeni gelişen alanlar başta olmak üzere teknolojinin her boyutunda benzer başarıların kazanılmaması için hiçbir sebep yoktur. Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinlerdir. Diğer her şey bunun ardından gelir. Daha düne kadar insanlı ve insansız hava araçları alanında esamesi okunmayan bir ülke durumundaydık. Bugün ise yaptığı işe inanan, gece gündüz çalışarak, hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah Benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.Biz Türkiye’yi 2023 hedefleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz de inşallah 2053 ve 2071 vizyonları ile bu tohumları ulu çınarlara dönüştüreceklerdir. Sizlerin potansiyelinin azim ve kararlılığını ülkemizin en büyük avantajı olarak görüyoruz" dedi.

"Hayalimizi küçümseyenler var"
Erdoğan, Milli Teknoloji hayalini küçümseyenlerin de olduğuna dikkat çekerek, "Dene yap atölyelerinden teknofest’e kadar tüm platformları da bu potansiyeli desteklemek amacıyla oluşturuyoruz. Buna karşılık ülkemizde bazılarımızın milli teknoloji hamlelerimizi küçümsediklerini hatta ellerinden gelse yok etmekle niyetli olduklarını teessürle takip ediyoruz. Halbuki dünya büyük bir dijital devrim sürecinden geçiyor. Teknolojinin hızına yetişmek artık bir tercih değil, mecburiyet halini almıştır. Daha önemlisi yaşadıklarımız bu değişimi yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirmemizin de şart olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olması gerektiği konusundaki ısrarımızın, gayretlerimizin gerisinde bu hakikat ve tecrübe vardır.
Teknoloji devrimini gençlerimizle birlikte yürütme çabamız ise bu değişimi uzun soluklu kılma ve enerjik bir şekilde hayata geçirme anlayışımızın kaynağıdır. Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız, geleceğin teknolojilerinin 'Türk Malı' damgası ile tasarlanıp üretileceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Gençleri heba etmek isteyenlere cevap buradaki manzaradır"
Erdoğan, gençleri boş sloganlarla heba etmek isteyenlere de en güzel cevabın Teknofest olduğunu belirterek, "Gençlerimizin dinanizmini, altı da üstü de boş sloganlarla heba etmek isteyenlere en güzel cevap işte buradaki manzaradır. Bugüne kadar gençlerimiz güvendiğimiz hiçbir konuda bizi mahcup etmedi. Bundan sonra da sizler başarılarınızla bizleri gururlandırmayı sürdüreceksiniz. Bizim medeniyetimiz, insan, ilim, irfan, hikmet medeniyettir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan koptuğumuz dönemlerde, teknoloji çıktıları başta olmak üzere her alanda geriledik. Sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Öylesine söylenen bir belagat cümlesi değildir. Geçmişini bilmeyen bugün nerede durduğunu, nereye yönelmesi gerektiğini bilemez" diye konuştu.
Erdoğan, konuşmasından sonra 30 ilde yapılan Deneyap atölyelerin açılışını da gerçekleştirdi.
Programın sonunda ise dereceye giren takımlara ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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