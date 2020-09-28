TEKNOFEST yarışmacıları Gaziantep’ten memnun kaldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST 2020 tamamlandı. 21 kategoride yarışan 5 bin yarışmacı, Gaziantep’in ev sahipliğinden memnun kaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 2427 Eylül tarihleri arasında ilk defa İstanbul dışında Gaziantep’te gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 sonlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan festivalde yarışan 5 bin yarışmacı Gaziantep’ten memnun ayrıldı. Organizasyon, yemekler ve şehrin güzellikleriyle hayran kaldıklarını belirten yarışmacılar, şehrin TEKNOFEST’e çok iyi hazırlandığını, kalacak yerlerin ve yarışma ortamının iyiliğini vurguladılar. Yeni tip Koronavirüs (COVİD19) Salgını nedeniyle bu sene ziyaretçi kabul edilmeyen festivalde sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında sıkı tedbirler uygulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da katıldığı festivalde Türkiye'nin farklı illerden gelen binlerce ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi, 1 sene uğraştıkları projeleriyle dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.



"Gaziantep TEKNOFEST ruhuna uygun bir şehir”

Algan Teknoloji Takımı lideri ve Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Enes Fevzi Çiçekli, TEKNOFEST 2020’ye yaklaşık 1 senedir hazırlandıklarını dile getirerek, "Geçen sene İstanbul’da yarıştık. Bu sene Tarım Teknolojileri kategorisinde, eğimli arazilerde tarım için kullanılacak bir araç yaptık. Gaziantep çok güzel ve TEKNOFEST ruhuna uygun bir şehir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bu ortam ve imkânları sağladığı için teşekkür ediyorum” dedi.



“Kent bu işi benimsemiş”

Trabzon DeneYap Atölyesi eğitmenlerinden Ali Gözükara ise takımında bulunan lise öğrencilerinin bu festivale 1 buçuk yıldır hazırlandıklarını belirterek, "İnsansız Sualtı Sistemleri’nde temel kategoride yarıştık. Raporlama çalışmalarını tamamlayıp finale kaldık. Şehir bu işi benimsemiş. Gerçekten hazırlıkları gayet güzeldi. 3 yıldır değişik takımlarla festivale katılıyoruz burası bir başka hazırlamış. Hem yemekler, hem ortamlar çok güzel insanlar sıcak karşılıyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni ve Gaziantep Valiliği’ni tebrik ediyorum" diye konuştu.

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