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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te huzur operasyonu: 173 kişiye işlem

İHA

Gaziantep’te huzur operasyonu: 173 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarla 52 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şahsa hırsızlık suçundan ve 101 aranan şahıs yakalanarak toplamda 173 kişiye işlem yapıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 173 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 52 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 20 şahsa hırsızlık suçundan ve 101 aranan şahıs yakalanarak toplamda 173 kişiye işlem yapıldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 239 gram uyuşturucu madde, 156 adet uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca 35 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, bir miktar gasp edilen para, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 62 bin Türk Lirası tutarında sahte çek, 2 adet kumar makinası içerisinde bir miktar nakit para, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, 2 adet suça konu araç, 8 adet suça konu cep telefonu, 9 adet kesici alet, 2 adet uyuşturucu madde aparatı ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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