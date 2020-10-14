Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından farklı kentlerdeki birliklerden sevk edilen 8 askeri iş makinesini taşıyan TIR'lardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Farklı kentlerdeki birliklerden sınıra sevk edilen askeri iş makinleri, TIR'larla İslahiye'ye ulaştı. İş makinelerini taşıyan TIR'ların oluşturduğu konvoy güvenlik önlemleri arasında Hatay yönüne gitti. İş makinelerinin sınır hattı ve Suriye'deki üslerde yapılacak çalışmalarda görevlendirileceği belirtildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK
2020-10-14 09:44:26
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