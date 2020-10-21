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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tren kazasında ölen dayı yeğen toprağa verildi

İHA

Tren kazasında ölen dayı yeğen toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde okula gitmek için evden çıkan ve hemzemin geçitte meydana gelen kazada hayata kaybeden dayı ve yeğeni, kılınan cenaze namazının ardından ayrı mezarlıklarda defnedildi.
İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi’nde misafir olarak dayısının evinde kalan Saadettin Ökkeş Kara, kendisine ait 77 AAJ 010 plakalı aracıyla okula gidecek yeğenleri 9 yaşındaki Zeynep Azra ve 6 yaşındaki Elanur Soysal'ı okula götürmek için aracıyla evden çıkmış, mahallede bulunan hemzemin geçitte yük trenin araca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve 9 yaşındaki yeğeni Zeynap Azra hayatını kaybederken, 6 yaşındaki Elanur ise ağır yaralanmıştı. Cenazeleri kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen dayı yeğen için cenaze töreni düzenlendi.

Olay yerinde dua mezarlıkta metanet
Kazada ölen dayı yeğen ayrı mezarlıklarda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İslahiye Fevzipaşa Mezarlığı'nda öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılınan Saadettin Ökkeş Kara, dualarla mahalle mezarlığında defin edildi. Kocasının son nefesini verdiği esnada olay yerinde yalnız bırakmayarak dua eden Hülya Kara, defin esnasında da mezarlığına gelerek kocasını son yolculuğuna uğurladı.

Yakınları son kez görmek istedi
Misafir olarak geldiği ilçede bulunan Fevzipaşa Mezarlığı'na tabut içerisinde getirilen Saadettin Ökkeş Kara'nın karısı Hülya Kara son kez kocasının yüzünü görmek istedi. Hülya Kara ve yakınları, son kez Sadettin Ökkeş Kara'nın yüzünü görmesinin ardından ise mezarlıktaki meydanda cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından ise Kara'nın cenazesi mahalle mezarlığına getirildi. Kocasını cenaze namazı ve defin anı esnasında yalnız bırakmayan Hülya Kara'nın metaneti dikkat çekti.

Okul yerine mezara gitti
Dayısı ile birlikte çıktıkları okul yolunda meydana gelen trafik kazasında ölen 9 yaşındaki Zeynep Azra'nın içerisinde bulunduğu tabut ise son kez yaşadığı mahalleye getirildi. Kozdere Mahalle Mezarlığı'na götürülen Zeynep Azra, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Zeynep Azra, dayısının defnedildiği Fevzipaşa Mezarlığı'na yaklaşık 12 kilometre uzaktaki Kozdere Mahalle Mezarlığı'nda göz yaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Her iki cenaze törenine de dayı ve yeğenin akrabaları, yakınları ve mahalleli katıldı.

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