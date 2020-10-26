SANKO Okullarının tenis başarısı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi önlemleri gözetilerek düzenlenen “Polymelt Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası”nda SANKO Okulları öğrencileri üçüncü ve dördüncü oldu.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde, beş kategoride düzenlenen turnuvaya 120 sporcu katıldı. SANKO Okulları’ndan Samet Yiğit Çupurbaş “Kız Erkek Çocuklar Kategorisi”nde üçüncü, Bilge Çupurbaş ise aynı kategoride dördüncü oldu. Sporcular kupa ve mansiyon ödüllerini, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’tan aldı.

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