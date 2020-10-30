Polis suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 134 şahsa işlem yapıldı.

Gaziantep polisi tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden 46 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, bu şahıslardan 5 şahıs tutuklandı.

Polis, hırsızlık suçundan 18 şahsa işlem yapılırken, 7 faili meçhul olay aydınlatıldı. 3 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri, 70 aranan şahıs yakalarken, 7 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yaptı. Ekipler ayrıca, 8 kilo 250 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 8 kilo 370 gram uyuşturucu madde, 11 adet uyuşturucu hap, 3 bin 225 paket gümrük kaçağı sigara, 9 adet ruhsatsız tabanca 64 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek 3 adet kartuş, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı buluntu motosiklet, 40 adet çalıntı güvercin, 14 adet suça konu çalıntı hırsızlık malzemesi, 1 adet çalıntı altın yüzük, 1 adet suça konu otomobil, 2 adet gasp konusundan elde edilmiş cep telefonu ve sim kartı, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet suça konu cep telefonu, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı akülü bisiklet, Bir miktar sahte para, 34 adet kesici alet ele geçirdi.

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