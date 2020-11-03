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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Futbol Kulübü'ne puan kaybeden iflah olmuyor

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü'ne puan kaybeden iflah olmuyor

Süper Lig'de ilk 7 haftada topladığı 8 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep F.K.'ya puan kaybeden takımlar, sonraki haftalarda da puanları rakiplerine bırakıyor.
Bu sezon Süper Lig'de ilk maçını oynadığı Galatasaray'a 31'lik skorla kaybeden Gaziantep F.K., sonraki 6 maçta hiç yenilmedi. Ligin 2. hafta ve sonrasındaki tüm müsabakalardan 5 beraberlik ve 1 galibiyet ile 8 puan toplayan Gaziantep F.K, ligin 9. sırasına yükseldi. Gaziantep F.K karşısında puan kaybeden takımların, lig sıralamasındaki yeri de hızla düşüyor. İlk 7 haftada ligde 9. sırada bulunan Gaziantep F.K. karşısında puan kaybeden takımlardan sadece Karagümrük, sıralamada ilk 8'de yer alırken, diğer takımlar ise sıralamada son 12 takım arasında bulunuyor.

Puan kaybedende kötü gidişat
Ligin ilk haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u 30'lık net bir skor ile geçen Karagümrük, ligin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı ve 22'lik bir sonuçla 1 puan aldığı maçtan sonraki 5 haftada 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile sadece 1 puan toplayabildi.
Lige 51'lik Denizli galibiyeti ile başlayan Göztepe ise 3. haftada evinde ağırladığı ve 22'lik sonuçla 1 puan alabildiği Gaziantep F.K. maçından sonraki haftalarda ise 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sadece 2 puan toplayabildi.
Süper Lig'e Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan Trabzonspor ise deplasmanda 11'lik biten Gaziantep F.K. maçından sonraki 4 haftada puan yüzü göremedi.
Ligdeki ilk 5 maçında 11 puan toplayan ve 2 hafta önce evinde ağırladığı Gaziantep F.K. maçında 11'lik skor ile 1 puan almayı başaran Antalyaspor ise sonraki haftada ise ilk kez puansız döndü. Antalya ekibi haftanın kapanış maçında dün akşam oynadığı Fenerbahçe karşısında 21 yenilerek, puan kaybına devam etti. Ligin 2. haftasında Beşiktaş'ı 41'lik skorla yenen Konyaspor ise deplasmanda 10 kaybettiği Gaziantep F.K. maçından sonra evinde çıktığı ilk mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep F.K. ile ligin 7. haftasında evinde karşılaşan Gençlerbirliği ise 11'lik beraberlik ile 2 puan bıraktı.
Öte yandan Gaziantep F.K'yı bu sezonun ilk 7 haftasında yenebilen tek takım unvanına sahip olan Galatasaray ise daha sonra oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucu 10 puan topladı.
Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile kendi sahasında oynayacak olan Gaziantep F.K'nın yenilmezlik serisini sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor.

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