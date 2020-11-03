Başak bebek ANKA’da adeta yeniden doğdu

Gaziantepli ailenin dünyada her 5 bin canlı doğumda bir vaka olarak görülen ve 'ensefalosel' teşhisiyle doğan bebeği, ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hayata tutundu.

Gaziantep'te yaşayan Rabia ve Bilal Bayram çiftinin yaklaşık 1.5 yıl önce ikiz bebekleri dünyaya geldi. 31 haftalıkken dünyaya gelen ikiz bebeklerden biri dünyada her 5 bin canlı doğumda bir vaka olarak görülen 'ensefalosel' teşhisiyle doğdu. Uzun süre kuvözde entübe şekilde hayata tutunan bebeklerinin sağlığına kavuşması için genç çift çalmadık kapı bırakmadı. Doktorların yaşama ihtimalinin düşük olduğunu söylemesi üzerine Rabia ve Bilal Bayram çifti büyük üzüntü yaşadı. Umutları tükenmişken ANKA Hastanesi’nde 'ensefalosel' teşhisiyle doğan Buğlem bebeğin yapılan başarılı operasyonla hayata tutunduğu haberini gören çift, hemen ANKA Hastanesi ile iletişime geçti. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Demir’in muayene ettiği Başak bebek için umutlu konuşması aileyi sevindirdi. Başak bebek gerekli tetkiklerinin yapılmasının ardından hemen ameliyata alındı. Zor ve riskli olmasına rağmen ameliyat başarı ile gerçekleştirildi.

“Yaşamaz dediler şimdi kızımız kucağımızda”

Başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan bebeklerini kucaklarına alan çift,“ Başak 31 haftalık tüp bebek ikizi. Uzun süre kuvözde entübe şekilde hayata tutundu. Bebeğimiz için birçok doktorla görüştük ve yaşamasının ihtimal olduğunu söylemeleri bizi kahretti. Tam umudumuz tükenmişti ki, Buğlem bebeğin ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştuğu haberini gördük. Vakit kaybetmeden iletişime geçtik ve şimdi de kızımız kucağımızda. Çok ama çok mutluyuz. Başta doktorumuz ve sağlık çalışanları olmak üzere, bize kendimizi evimizde gibi hissettiren ANKA Hastanesi yönetimine çok teşekkür ederiz“ dedi.

“5 bin canlı doğumda bir görülen doğumsal bir hastalık”

Güney Kore Seul’de Çocuk Beyin Cerrahisi, Gamma Knife Radyo cerrahisi eğitimi alan, zor ve riskli ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. İsmail Demir, operasyonla ilgili bilgiler vererek, “Başak bebekte ensefalosel adı verilen 5 bin canlı doğumda bir görülen doğumsal bir hastalık vardı. Ensefaloseller kafa kemiklerindeki kapanma defekti sonucu beyin dokusunun bir kısmının kafa kemiğinden dışarı doğru fıtıklaşması sonucu oluşan doğumsal bir hastalıktır. Fıtıklaşan beyin dokusunun üzeri sağlam deri ile kaplı olabileceği gibi açık da olabilir. Hastamızda ensefaloseller içinde yerleşim yeri itibariyle ender olarak görülen burun kökünde kese duvarı, sağlam deri ile kaplı nazofrontal tip sinsipital ensefalosel mevcuttu. 1,5 yıldır tedavi arayışı içerisinde olan hastamızın anne ve babası daha önce aynı hastalığa sahip başka bir hastamıza ait ameliyat haberinin medyada çıkması üzerine bizimle irtibata geçti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastamıza ameliyat önerdik. Hastamızın ameliyatında intrakranial yaklaşımla ensefalosel kesesinin beyin dokusu ile bağlantısı kesildi. Daha sonra beyin zarı ve kemik defekti onarımı yapıldı. Ameliyat sonrası medikal tedavisi tamamlanan hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz“ diye konuştu.

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