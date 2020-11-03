Gaziantep'te, 1 ayda 49 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil ilçesinde, polis ekipleri tarafından ekim ayı içerisinde gözaltına alınan 96 hırsızlık şüphelisinden 49'u tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ekim ayı içerisinde, ilçede bazıları kamu kurumlarında olmak üzere, meydana gelen hırsızlık olaylarına müdahale etti. Birçoğu güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle belirlenen 96 şüpheli, polisin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 47'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 49'u ise tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-03 15:35:02



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