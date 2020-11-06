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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beykent’in cazibesi yatırımlarla birlikte arttı

İHA

Beykent’in cazibesi yatırımlarla birlikte arttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gerek altyapı gerekse de üstyapı yatırımlarıyla Beykent Bölgesi’nde yaşam kalitesini yükseltti. Bölgenin altyapısını tamamlanırken, 4 mahalleyi birbirine bağlayan 4 Nolu Cadde’de gerçekleştirilen kavşak ve asfalt yenileme çalışmasıyla ulaşım rahat ve konforlu hale geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Beykent Bölgesi’nde yaptığı yatırımlarla ihtiyaçları karşılayarak daha kaliteli bir yaşam alanı oluşturdu. Ara sokakların asfaltlanması tamamlanırken, bölgede bulunan Çamlıtepe, Beykent, Gaziler ve Alparslan Mahallesi’ni birbirine bağlayan ve ana arter durumundaki 4 Nolu Cadde 50 metre genişliğine getirildi, yol üzerinde bulunan 2 kavşak düzenlendi. Öte yandan cadde üzerinde kaldırımlar yenilenirken, yeni bisiklet yolu yapım çalışmalarına başlandı.
Beykent’in altyapısı için 231 kilometre boru döşedi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) bölgede bulunan 9 mahallenin içme suyu ve kanalizasyon gereksinimlerini gidermek için seferber oldu. İçme suyu ihtiyacını karşılamak için 2 adet 20 bin metreküplük ve 1 adet 6 bin metreküp hacimli su deposu inşası tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Son iki yılda yapılan çalışmalar neticesinde Q300 ile Q1600 milimetre çapları arasında borular kullanılarak 134 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 2 terfi merkezi yapıldı.
3 büyük tesis hizmete açıldı
Büyükşehir Belediyesi yol ve altyapı çalışmaların yansıra bölgenin sosyal tesis talebini yerine getirmek için, 3 yeni tesisi Beykent’e kazandırdı. 2019 tarihinde faaliyete geçen GASMEK Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi ile öncelikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere 7’den 70’e herkese eğitim vermeye başladı. 1 sene içerisinde mesleki eğitim kursları (MEK) grubunda 3 bin 259 kursiyer, eğitime destek kurslarında ise 517 öğrenci olmak üzere 3 bin 776 kişiye eğitim verildi. Beykent Bölgesi’nde Gaziler Yüzme Havuzu ve Beykent Spor Salonu’nu tamamlanarak faaliyete geçirildi. Ayrıca talep doğrultusunda spor tesislerine fitness salonu da eklendi.
“Büyükşehir’in yaptığı hizmetlerle daha güzel bir hal kazanıyor”
Yapılan çalışmaların daha çağdaş bir yaşam alışkanlığı yaratacağını belirten Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Cemil Şahin, “ Buradaki yaşam büyükşehirin yaptığı hizmetlerle daha güzel bir hal kazanıyor. Yeni yollarımız yapıldı, yapılmaya da devam ediyor, yakın zamanda nihayete ermesiyle çalışmaların bölge çok daha uygun bir hale gelecek. Yürüyüş yolları yeni yapılan kaldırımlarla daha kullanışlı bir boyut kazandı. 3 yıl önce bölgede içme suyu ve altyapıya ilişkin birtakım sıkıntılar mevcuttu. Bu civarda bulunan 7 mahallenin de içerisine alındığı alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Yerleşim alanımız gün geçtikçe genişlediğinden su depolarımızın kotasında da artış meydana geliyor. Daha önce 1 tonluk su depolarımız bulunuyordu, şimdi bu rakam 20 tona ulaştı. Devasa borularla bölgeye içme suyu hatları döşendi. Alt yapı sorunu tamamıyla bitti. Bölgemize büyük bir GASMEK binası inşa edildi. Çocukların, kadınların ve annelerin daha yaşanabilir bir ortamda vakit geçirmesine ön ayak olundu. Çocukları sporla buluşturmak anlamında daha önceleri uzak mekanlarda gerçekleştirilen yüzme aktivitesi epey zorlu bir etkinlikle sağlanıyordu, mahallede havuz yapıldı ve çocuklar daha rahat bir zamanda kolaylıkla spor faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Deyim yerindeyse havuz çocukların ayağına geldi. Bunun yanı sıra kapsamlı bir spor salonu yapılarak çocukların ve gençlerin hizmetine açıldı. Havuz ve spor salonu tesislerinde birer tane fitness salonu da aynı zamanda yer alıyor. Hayata geçirilen her hizmetten dolayı vatandaş memnuniyetini dile getiriyor. Beykent bölgesi şimdi daha hızlı bir şekilde gelişme göstermeye başladı kentleşme anlamında. Temiz bir havamız var. İnsanlar şimdilerde bu bölgede daha fazla konaklamak istiyorlar. İnsanoğlunun yaşadığı yerde eksik hiç bitmez. Ama ben gönül rahatlığıyla hiçbir eksiğimiz olmadığını söyleyebilirim. Bu doğrultuda özellikle Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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