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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden bir GASMEK merkezi daha

İHA

Büyükşehirden bir GASMEK merkezi daha

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile hayırseverlerin işbirliğinde Mevlana Mahallesi’nde yapılacak olan Mevlana Mahallesi GASMEK Kurs Merkezi ve Sosyal Tesisinin temel atma töreni gerçekleşti.
Şehitkamil İlçesi’nde bulunan Mevlana Mahallesi’nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile KÖKSAN Plastik işbirliğiyle yapılacak olan Mevlana Mahallesi GASMEK Kurs Merkezi ve Sosyal Tesisi için temel atma töreni Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve KÖKSAN Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Tesisin tamamlanmasıyla beraber başta kadın ve çocuklar olmak üzere eğitimler verilirken, sosyal tesis ihtiyacı da karşılanmış olacak. Öte yandan merkezde 120 öğrenci kapasiteli anaokulu yapılarak ücretsiz eğitim verilecek.
3 bin 500 metrekare üzerinde 4 kattan oluşacak kurs merkezinde sanat ve eğitim kursları için 13, eğitim destek kursları için ise 7 derslik bulunacak. Merkezde verilecek aşçılık ve pastacılık, bilgisayar ve robotik kodlama, el sanatları, mefruşat, görsel sanatlar ve müzik eğitimleri ile toplamda 3 bin 444 kişi yararlanabilecek. Ayrıca 2 spor salonu, 50 kişilik kütüphane, 1 konferans salonu bulunacak.

“Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakmak lazım”
Temel atma töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıkıldığında “önce insan” düsturuyla hareket ettiklerini belirterek, “Eşrefi mahlukat olarak doğan her insan, dini, dili, cinsiyeti ne ise herkes birinci sınıf vatandaş olacak dedik. 19 yıllık büyük bir emek var. Büyükşehir ve ilçe belediyeler olarak bizler kardeşiz. Tek vücudun parçası gibiyiz. 2 milyon, canlar, evlatlar, aileler bize emanet. Bu emanetin hakkını vermek için, karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakmak lazım. Asım Bey’e çok teşekkür ediyorum. İstihdam üretirken bir taraftan da yardım ediyor eserler bırakıyor, bu medeniyetin kodlarının gereğini yapıyor. Yarın hiçbirimiz burada olmayacağız ama arkanda bıraktıklarımız burada kalacak. Bu insanların sayısı çoğaldıkça makas kapanacak. Belediyecilik imkân meselesi. AK Parti ile bu imkânlar oluştu. Anne adaylarına her gün süt dağıtıyoruz. İki merkez belediyemizle mahalle kreşleri açıyoruz. Uygulamalı çocuk kütüphaneleri açıyoruz. Bir aileye ne lazım? Kadın kendini yetiştirmek istiyor. Dijital kütüphane oluşturduk. Spor tesisleri yapıyoruz. Bu sistem güçlü ailenin devamı için, her desteği vermek için yapıldı. Doğru bir model. Okulu, GASMEK’i yeşillendireceğiz. Valimizin fikir babalığında yaklaşık 20 dönümlük alanı kamulaştırarak mahallelerin bütün ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

“Mahallenin lokomotifi olan bir merkez ortaya çıkacak”
Gaziantep Valisi Davut Gül, Mevlana Mahallesi’nde daha öncesinde yapılan plansız yerleşimlerle sosyal donatı bakımından eksiklerin oluştuğunu söyleyerek, “Bunun yansıması olarak çocuklar, hanımlar yeterli yetiştirilememesi ve çeşitli olumsuz olaylar yaşanıyor. Büyükşehir önderliğinde hayırseverimiz katkı koyarak sorunları ortadan koyuyorlar. Mahallenin lokomotifi olan bir merkez ortaya çıkacak. Projesi planlaması ile çok güzel” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep hayırda yarışıyor”
Önemli olanın dünyada eser bırakmak olduğunu vurgulayan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, “ Mal, mülk, makam, şöhret bugün var yarın yok. Bugün bu meydanda heyecanına hep beraber ortak olduğumuz Asım Kökoğlu tarafından bir eser bırakacak. Gaziantep hayırda yarışıyor. Dünya değişiyor, büyüyor. İhtiyaçlar ve gerekli olan şeyler bununla büyüyor. Sosyal hizmet alanları bu toplumsal hizmetin bir parçası” şeklinde konuştu.

“Bir mesele hep birlikte ortak akılla çözülüyor”
Başkan Fatma Şahin ile mahalle ziyareti sırasında gelen talepler doğrultusunda ne yapılabileceğini konuşup birlikte faaliyete geçme kararı aldıklarını anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep’te tesis yönünden de kim yapmış sıkıntısı da yok. Ortada bir mesele varsa hep birlikte ortak akılla karar alınıyor uygulamaya geçiliyor. Asım Bey bir hayırsever olarak ne zaman bir ihtiyaç olsa o işe koşan geri durmayan biri” dedi.

"Asıl zengilliğin dünyada adımızı yaşatacak arkamızdan dua ettirecek işler olduğunun farkındayız”
Tesisin annesi ve babasının ismini taşıyacağı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Köksan Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kökoğlu şunları söyledi:
"Böylesine önemli bir eser yaptırmak için bize vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ayrıca teşekkür ediyorum. Havalimanı üzerinde Yeşilkent’te yapılan külliyenin yapımını da üstlendik. Kökoğlu ailesi olarak asıl zenginliğin bu dünyada adımızı yaşatacak, arkamızdan dualar ettirecek işlerden geçtiğinin farkındayız."

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