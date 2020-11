Şehitkamil’deki havuzlarda eğitim faaliyetleri başladı Başkan Fadıloğlu, sporcularla bir araya geldi

Şehitkamil Belediyesi, Covid19 tedbirleri kapsamında eğitimlere ara verdiği yüzme havuzlarında normalleşme süreciyle birlikte ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ dönemi kapsamında eğitim faaliyetlerine yeniden başladı. Sporcularla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben1 Yüzme Havuzunda alınan tedbirleri ve yeni eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Şehitkamil Belediyesi, Covid19 tedbirleri kapsamında bir süre ara verdiği yüzme havuzlarını, normalleşme süreciyle birlikte ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ dönemi kapsamında tekrar açtı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeyle birlikte eğitim faaliyetlerini kontrollü bir şekilde sürdüren Alleben1 ve Alleben2 Yüzme Havuzları, sporculara yönelik her türlü tedbirleri alıyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben1 Yüzme Havuzunda alınan tedbirleri ve yeni eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Fadıloğlu, alınan tedbirlerin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Sporcular ile de kısa süreli sohbet eden Başkan Fadıloğlu, sporcuların sağlığını korumak adına her türlü tedbirin alındığını kaydetti.



“Yeni normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerimize başladık”

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak pandemi sürecinde, İçişleri Bakanlığımızın 16 Mart’ta yayınlamış olduğu genelge çerçevesinde havuzlarımıza bir süre ara vermek zorunda kalmıştık. Fakat yeni normalleşme süreciyle birlikte bir yandan hayat devam ediyor, spor hayatı da devam edecek. Burada milli sporcularımız var, olimpiyata hazırlanan sporcularımız var. Diğer taraftan suyla buluşan yeni öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize de hizmet verebilmek adına yeni düzenlemeler yaptık. Havuzun ilk giriş anından itibaren yönlendirmelerinden başlayan mesafelerin ayarlanmasıyla ilgili, içeride de yine antrenman saatlerinin de yeniden düzenlenmesiyle birlikte maksimum düzeyde hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Tabi gönül ister ki daha fazla insanımıza hizmet götürelim. Ancak bu aradaki sanitasyon dönemlerinde ve buradaki dezenfeksiyonla ilgili olarak mecburen boşluk bırakmamız gerekiyor. Daha önce 90 dakika, 120 dakika olan eğitimler şu anda 1 saate çekilmiş durumda. Kursiyerlerimizde de 45 dakikaya çekilmiş durumda. Bu 45 dakikadan sonra, bir 45 dakika boşluk bırakıyoruz ki bu ortamın havalanmasını sağlamak adına güvenlik önlemlerini en üst planda tutmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle Şehitkamil Alleben1 ve Alleben2’de 486 sporcumuz fiilen eğitim alıyor. Tabi daha önce çok fazla insanımıza bu konuda hizmet veriyorduk ama pandemiden dolayı mecburen biraz sayıyı geriye almamız gerekiyordu. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 Ekim itibariyle yeniden yeni normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerimize başladık. Yeni gelecek genelgeler çerçevesinde de çalışmalarımızı ona göre devam ettireceğiz. Ben her kademede görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde, bulaşsız bir şekilde bu faaliyetlerimizi devam ettiririz” ifadelerini kullandı.

