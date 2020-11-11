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Fatma Şahin en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye etti Fatma Şahin, sözünü tuttu çocuklar bisikletlerine kavuştu

İHA

Fatma Şahin en çok kitap okuyan çocuklara bisiklet hediye etti Fatma Şahin, sözünü tuttu çocuklar bisikletlerine kavuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Merkez Çocuk Kütüphanesi’nin 3’üncü yılı kutlamaları kapsamında masal okuduğu sırada çocuklara en çok kitap okuyan ve masal atölyelerine sürekli katılım sağlayanlara verdiği bisiklet sözünü tuttu. Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi’nde bisikletlerle beraber kitap hediyelerini verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Türkiye’de bir ilk olan ve Gaziantep’te Merkez, Güvenevler Halil Karaduman ile Hasan Celal Güzel olmak üzere toplamda 3 tane bulunan uygulamalı çocuk kütüphaneleri çocukları kitap ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Sene başında Merkez Çocuk Kütüphanesi’nin 3’üncü yılı kutlamalarında çocuklarla bir araya gelen ve masal okuyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdiği bisiklet sözünü tuttu. Çocuklara kütüphaneye düzenli gelen, en çok kitap okuyan ve masal atölyelerine katılım sağlayanlardan seçilen 65 3’üncü sınıf öğrencisine hediyelerini verdi. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde bulunan çocuk kütüphanesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve hediyelerini alan çocukların velileri katıldı.
Çocuk kütüphanelerinden yapıldığı günden bu yana yaklaşık 500 bin çocuk yararlandı. 120 bin kataloglu çocuk kitaplarının mevcut olduğu kütüphanelerde çocuklar bu kitapları evlerine rahatlıkla götürüp okuyabiliyorlar. Uygulamalı çocuk kütüphanelerinde resim, müzik, drama, masal atölyesi, el sanatları, robotik gibi çeşitli uygulamaları da mevcut. Üye olan her öğrenci ile uzmanlar birebir ilgilenerek, çocukların hangi sıklıkla kitap okuyor, hangi kitapları okuyor, hangi düzende getiriyor götürüldüğü takip ediliyor.
“Çocuk kütüphaneleri ile okumak isteyen her çocuğa bu fırsatı veriyoruz”
Herkesin okuması gerektiğini ve “Ben okuyorum, Gaziantep okuyor” projesinin önemini vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kendimizi geleceğe hazırlamamız lazım. Bunun için fırsat vermemiz lazım. Bugün çocuk kütüphaneleri ile okumak isteyen her çocuğa bu fırsatı veriyoruz. Ben sizi, annenizi, babalarınızı, ailelerinizi tebrik ediyorum. Hep birlikte bu şehri, her konuda ‘Spor Kenti Gaziantep’, ‘Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor’ noktasında güzel projelerle Türkiye’ye örnek olarak göstermeye devam edeceğiz. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, merkez belediye başkanları, bütün belediye başkanlarımızla birlikte önce bebeğimiz doğuyor, daha doğmadan önce annelerimize ‘Gaziantep Süt’ veriyoruz. Bebeklerimiz güzel beslensin diye. Sonra ‘Hoş geldin minik hemşerim’ diyoruz. Sonra çocuk kütüphaneleri, mahalle kreşleri açıyoruz. Okul başladığı zaman da Milli Eğitim müdürümle birlikte her kademede sizler için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. ‘Çocuk Dostu Gaziantep’ için, ‘Yükselen Gaziantep’ için hep birlikte daha güzel okumaya devam edeceğiz” dedi.
“Çocuklarımız okumak, spor yapmak istediği müddetçe kamunun kapıları sonuna kadar açık”
Gaziantep Valisi Davut Gül ise şehrin tamamının okumasını hedeflediklerini aktararak, “Sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerimizin, velilerimizin, Gaziantep’teki 2 milyon hemşerimizin okumasını arzuluyorduk. Çok şükür okuma oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Bunu ödüllendiren Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, ilçe belediyelerimizin bu anlamda katkıları çok büyük. Sadece kitap okutmak veya okumayla da kalmıyoruz aynı zamanda çocuklarımızın iyi spor yapabilmeleri için ‘Spor Şehri Gaziantep’ ile birlikte özellikle bakanlığın verdiği desteklerle, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ başlatıldı. Gaziantep bu anlamda şanslı. Gaziantep’in 9 ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin havuzları mevcut. Aynı zamanda çocuklarımızın sınavla seçilerek Deneyap Atölyelerine gitmeleri için, Deneyap Atölyelerini oluşturduk. Şu an 6 tane Deneyap Atölyemizde 960 öğrencimiz var. Bununla da kalınmıyor. 2 tane Deneyap Atölyesi yine yapılacak. Türkiye’de en çok Deneyap Atölyesine sahip il olacağız. Sınava girmek istediğimizde GASMEK’ler başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kurs merkezlerinde yine bu imkanlar veriliyor. Sınavları kazandığınızda, meslek lisesine giderseniz, meslek lisesine özgü kurslarımız var. Özetle şunu görüyoruz. Ailelerimiz, çocuklarımız okumak istedikleri müddetçe, spor yapmak istedikleri müddetçe, sosyal kültürel faaliyetlerden yararlanmak istediği müddetçe, kamunun kapıları sonuna kadar size açık. Bizler sizlerin daha iyi yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız” ifadelerini kullandı.
“Çocuklara okuma alışkanlığını vermek adına güzel bir organizasyon”
Çocuk kütüphanelerinin işleyişi ve amacı bakımından özel bir tesis olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Okuma alışkanlığını arttırmak adına tüm kurumlarla ele ele verdik bu faaliyeti devam ettiriyoruz. Çocuklara erken yaşta bu alışkanlığı verebilmek adına güzel bir organizasyon oldu. Biz de Şehitkamil belediyesi olarak şu an 21 tane kütüphane ile gençlerimizin özellikle gençlik kütüphanesi adı altında gençlerimizin rahat ders çalışabileceği nitelikli ortamı sunmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
“Fatma Şahin’e teşekkür ederiz”
Oğlunun bisiklet almasına sevinen ve hediyesinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür eden Rabia Taşkın ise, "Oğlum için geldik. Geçen yıl oğlum kitap okuduğu için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bize bisiklet sözü vermişti. Sözünü tuttuğu ve bu güzel hediye için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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