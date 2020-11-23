3 çocuk annesi kadının sır ölümü Evinin banyosunda asılı bulunan kadının ölümü araştırılıyor

Gaziantep’te 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu araştırılıyor.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’te yaşayan Gülten Yiğit (38) evinin banyosunda çamaşır ipiyle asılı halede eşi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı muayene sonucu Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Yiğit’in cebinde 2 bin 600 lira bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Yiğit’in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Kırsal Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında defnedildi.

3 çocuk annesi genç kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ortaya çıkması bekleniyor.

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