Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Gaziantep'te bir adrese düzenlenen operasyonda 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesine bağlı Yazıcık Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramada 1 tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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