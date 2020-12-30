DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı

Gaziantep’te Silahlı Terör Örgütü DEAŞ üyesi F.H. adlı bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Silahlı Terör Örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan F.H, isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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