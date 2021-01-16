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(Özel) Elinde tüfekle kaybolan koyununu arayan çobana 974 TL ceza kesildi Avcı zannedilen çobanın cezası başvurduğu mahkemeden çıkan emsal karar ile silindi

İHA

(Özel) Elinde tüfekle kaybolan koyununu arayan çobana 974 TL ceza kesildi Avcı zannedilen çobanın cezası başvurduğu mahkemeden çıkan emsal karar ile silindi

Gaziantep’te çobanlık yapan 74 yaşındaki Ökkaş Zeray, sürüden ayrılan bir koyunu elinde tüfekle ararken yanına gelen Doğa ve Milli Parklar görevlileri tarafından avlandığı gerekçesiyle 947 TL para cezası yedi. Cezaya itiraz eden çobana mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıkarak, cezası iptal edildi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Bayatlı kırsal mahallesinde yaşayan Ökkaş Zeray'ın, çobanlık yaptığı sırada kendini ve hayvanlarını korumak için yanında taşıdığı tüfeği gören Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, çobana avcılık yaptığı gerekçesiyle 947 TL para cezası yazdı. Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliğine ceza hakkında itirazda bulunan Ökkaş Zeray’ın talebi kabul edilerek, mahkemeden az sayıda koyun ve keçiye çobanlık yapanlarında tüfek taşıyabileceği konusunda emsal bir karar çıktı. Mahkeme çobanın avcılık yaptığına dair yeterli delil bulmadığını ve tüfek fişeğinin avlanmaya değil kendini korumaya yetebileceğine karar verdi. Mahkemenin vermiş olduğu karar sonrası az sayıda hayvan otlatan çobanlarında tüfek kullanabilmesinin önü açıldı.
“Biz çobanlara tüfek kullanma konusunda yetkililerin hak tanımasını istiyorum”
Çobanların zor şartlar altında çalıştıklarını ve kendilerini ve hayvanlarını korumak için tüfek kullanmak zorunda olduklarını ifade eden çoban Ökkaş Zeray, “ Geçen yıl eve dönmek üzere hayvanlarımı topluyordum bir hayvanımın eksi olduğunu fark ettim. Onu aramaya çıktım. Hayvanımı ararken Doğa ve Milli Parklar görevlileri beni avcı zannettiler ve bana ceza yazdılar. Ne kadar çoban olduğumu söylesem de dinletemedim. Daha sonra Gaziantep İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman’ın yanına gittim. Durumu ona anlatınca o da okumam yazmam olmadığı için itiraz dilekçesi yazdı. Mahkeme daha sonra cezayı iptal etti. Allah başkanımızdan razı olsun. Ben bu vesileyle biz çobanlara tüfek kullanma konusunda yetkililerin hak tanımasını istiyorum. Dağda hayvanlarımızı otlatırken kurtlar, yırtıcı hayvanlar saldırıyor o yüzden de tüfek kullanmak zorunda kalıyoruz” dedi.
“ Tüfek çobanın ayrılmaz bir parçasıdır”
Çobanların hayvanlarını otlattıkları sırada kendi canlarını ve hayvanlarının canlarını olası tehlikelere karşı korumak için tüfek kullanmak zorunda olduğunu vurgulayan Gaziantep İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, “2020 yılı şubat ayında Ökkaş abimiz, birliğimizin üyesi, Şehitkamil ilçesi Bayatlı köyünde küçük baş hayvancılık yapıyor. 73 yıldır bu topraklarda küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. 2020 yılı şubat ayında da hayvanlarından bir tanesi koyun sürüden ayrılmış, dağda kalmış. Ökkaş abi de elinde tüfeğiyle, dağda koyunu ararken karlı havada, Doğa ve Milli Parklar görevlisi arkadaşlar, Ökkaş amcayı avcılık yapıyor diye durduruyorlar. Onlarda ‘üzerinde tüfek var, sen av yapıyorsun’ diye tutanak tutuyorlar. Ben yapmıyorum koyunumu bulmaya gelmiştim, koyunum dağda kalmıştı deyip gidiyor. 1015 gün sonra kendisine bir tebligat geliyor. Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliğinden bir ceza gelmiş av yaptığına dair. Birkaç gün sonra birliğimize geldi, sıkıntımız var dedi. Tabi yapılanın yanlış olduğu dolayısıyla itiraz etmemiz gerektiğini düşündük. Kendim bizzat itiraz dilekçesini yazdım. Tüfek çobanın ayrılmaz bir parçasıdır. Geçen yıl burada yine bir üyemizin 57 tane koyunu, kurtlar tarafından parçalandı. Bir çoban koyunlarıyla dağa giderken yanında tüfeği ve köpeği olur. Çünkü dağda kurt, çakal, domuz var, hırsız olabiliyor. Dolayısıyla kendisini ve hayvanlarını savunmak zorunda o yüzden tüfek çobanların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tüm Türkiye’de ve dünyada böyledir” ifadelerini kullandı.
“Emsal bir karar niteliğinde”
Mahkeme kararının emsal karar niteliğinde olduğunu belirten Gaziantep İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, “Tabi bunu veren mahkeme yerel bir mahkeme ama sonuçta emsal bir karardır. Bunu diğer bölgelerdeki çoban arkadaşlarda dağda hayvanını yayıyorsa, birliğe üyeyse, Tarım Bakanlığında hayvan kayıtları varsa ve hayvanıyla beraber dağa gitmişse bu gerçekten farklı almamak lazım bu emsal bir karardır, avcılık yapmıyor bu vatandaş hayvanını ve kendisini korumak üzeredir. Biz gideceğiz bu çoban yalnız başına burada kalacak bunu kim koruyacak? Bir sürü kurt var, bir sürü burada yabani hayvan var. Yani dolayısıyla bunun ayrılmaz bir parçası bu emsal karar olarak da birçok bölgede dikkat edilebilir, alınabilir” diye konuştu.

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