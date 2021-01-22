Karkamış'ta 2 bin 150 paket kaçak sigara yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Karkamış'taki sınır kapısında 2 bin 150 paket kaçak sigara geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan tır durduruldu. Tırda yapılan aramada, 2 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.