Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişiye, sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal eden 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ekipler denetimlerde maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 138 şahsı ise ikaz etti. Yapılan kontrollerde 344 iş yeri de denetlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.