Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti

DHA

Pusetten düşen Eymen bebek, hayatını kaybetti


Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA), GAZİANTEP´te, pusetten düşerek ağır yaralanan 6 aylık Eymen Ekici, bir haftalık yoğun bakım mücadelesini kaybetti.
Olay, geçen hafta pazartesi günü Onatkutlar Mahallesi´nde meydana geldi. Aynur Ekici, oğulları Eren Tunahan (8) ve 6 aylık Eymen bebeği evde bırakarak ekmek almak için markete gitti. Bu sırada Eymen bebek, pusette hareket edince düştü. Başına aldığı darbe ile yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Eymen bebek, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ölümü ile ailesini yasa boğan Eymen bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA
2021-03-01 14:18:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Kirazoğlu TBMM'de konuştu
YEREL HABERLER Milletvekili Kirazoğlu TBMM'de konuştu
Gaziantep'te "yeşil" hedef
YEREL HABERLER Gaziantep'te "yeşil" hedef
Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tutuklandı Hırsızlık ...
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişiye ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 948 kişiye ceza
İş dünyasının beklentilerini Ankara’ya taşıdı
YEREL HABERLER İş dünyasının beklentilerini Ankara’ya taşıdı
Görünmeyen tehlikelere karşı uzman uyarısı
YEREL HABERLER Görünmeyen tehlikelere karşı uzman uyarısı
Gaziantep'te, evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, evde kumar oynayan 9 kişiye para cezası
Döviz, altın ve gümüşten sonra bakır yükselişe geçti Bakır ustaları iki ay önce kilogramı 90 TL civarından aldığı bakırın kilosunu şimdi ise 120 TL’den alıyor
YEREL HABERLER Döviz, altın ve gümüşten sonra bakır yükselişe ...
PKK’lı terörist yol kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER PKK’lı terörist yol kontrolünde yakalandı
30 yıldır çektiği ağrılardan ameliyat ile kurtuldu
YEREL HABERLER 30 yıldır çektiği ağrılardan ameliyat ile kurtuldu
Şahinbey Belediyesinin eğitime desteği sürüyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesinin eğitime desteği sürüyor
Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te devrilen midibüsteki 3 kişi yaralandı
Şahin, e-ticarette kadın istihdamı ve yöresel ürün tanıtımı için düğmeye bastı
YEREL HABERLER Şahin, e-ticarette kadın istihdamı ve yöresel ürün ...
Önündeki araç ani fren yapınca savrulan araç takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Önündeki araç ani fren yapınca savrulan araç takla ...
El arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER El arabalı hırsızlar güvenlik kamerasında
Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
YEREL HABERLER Şehit ailesi, jandarma yardımıyla mezarlığa gitti
Zehra hocanın inadı hayaline kavuşturdu Sınavlarda başarısız olunca inat eden Zehra Sarı, 33 yaşında İngilizce öğretmeni oldu Maddi imkansızlıktan dolayı okuyamadığı okullarda bugün ders anlatıyor
YEREL HABERLER Zehra hocanın inadı hayaline kavuşturdu Sınavlarda ...
Gaziantep FK'dan hakem tepkisi Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Attığımız gollerde ne VAR”
YEREL HABERLER Gaziantep FK'dan hakem tepkisi Gaziantep Futbol ...
Çölyak hastalarının en mutlu olduğu kafe
YEREL HABERLER Çölyak hastalarının en mutlu olduğu kafe
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, otomobilin ...
Gaziantep'te yetenek avı 33. Uluslararası Çocuk Resim Yarışması için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yetenek avı 33. Uluslararası Çocuk Resim ...
2021 Yılı Araban’ın değişim yılı olacak
YEREL HABERLER 2021 Yılı Araban’ın değişim yılı olacak
Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde yanarak yaşamını yitirdi
Takla atan araçta yanarak öldü
YEREL HABERLER Takla atan araçta yanarak öldü