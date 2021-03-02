Koronavirüs sürecinde fiziksel aktivite ihmal edilmemeli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut, Koronavirüs Pandemi sürecini değerlendirdi ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Pandemi döneminde iki önemli süreç”

Hareketsiz yaşamın ‘Koronavirüs’ kadar insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çeken Prof. Dr.Yavuz Yakut, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak çeşitli il ve ilçelerde kasiskelet sistemini değerlendiren ve fiziksel kapasiteyi test eden taramalar yapıyoruz. Bu taramalarda özellikle 89 yaşlarında başlangıç gösteren skolyozun (omurga eğriliği) görülme sıklığında artış gözlemledik. Hareketsizlik bu durumu neredeyse on katına çıkardı ve bu durum artarak devam edebilir. Koronavirüs salgın sürecini atlattıktan sonra iki önemli süreç bizleri bekliyor. İlk hedefimiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesindeki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kalyon FTR Tıp Merkezi işbirliğinde, COVID geçiren hastalara yönelik ‘Uzaktan Takip Sistemi’ geliştirmektir. Bu proje ile COVID geçirmiş ve tamamen iyileşmiş hastaların yaşam kalitelerini ve fiziksel kapasitelerini artırmaya çalışacağız. İkinci projemiz ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademik ve idari personelimize yönelik olacaktır. Çok önemsediğimiz bu proje kapsamında, üniversite personelimize yıllık fiziksel aktivite karnesi düzenleyeceğiz. Personelimizi belirli test ve taramalardan sonra sürece dahil edip performanslarını gözlemleyeceğiz. Sağlıklı bireyler ve toplum için tüm enerjimizle çalışıyoruz” dedi.

Aktif Üniversite HKÜ

Uzaktan öğretim sürecinin hem akademisyenlere hem de öğrencilere zaman kazandırdığını bunun yanı sıra fiziksel aktiviteyi de azalttığını vurgulayan Yakut, “Uzaktan öğretim sürecinde öğrenciler, çevrimiçi canlı dersler ve ödev çalışmaları nedeniyle uzun süre ekran başında kalmaktadır. Pandemi döneminde öğrencilerde ağrı, yorgunluk, uyku şikayetleri artmakta ve fiziksel aktivite düzeyleri azalmaktadır. Öğrenci ve akademisyenlerde bel ve boyun ağrılarındaki artış dikkat çekici düzeydedir. Bu süreçte, öğrencilerin fiziksel ve sosyal yönden desteklenmesi büyük önem arz ediyor. Bunun için üniversite geneli serbest seçmeli derslerimize ‘Aktif Üniversite’ dersini de ekledik. Ek olarak projeler kapsamında okul çağındaki çocuklarda fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı bazı ilginç hususlara da değinen Prof. Dr. Yavuz Yakut, bu sürecin tüm dünyaya ciddi tecrübeler kattığını söyledi. Eve kapanan insanların özellikle hareket edebilmenin kıymetini anladığını dile getiren Yakut, uzaktan öğretim sistemi ve dijitalleşme ile birlikte, insanların sosyal ve mesleki hayatlarına erişimlerinin kolaylaştığını söyledi.

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