Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Mirallas'ın ortasında Ertuğrul'un indirdiği tehlikeli topu, kale sahası önünde araya giren Gençlerbirliği savunması dışarı gönderdi.

10. dakikada Johansson'un ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekerek kornere gitti.

20. dakikada ara pasla ceza sahasına sokulan Lima'nın vuruşu kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu bir kez daha tamamlayan Lima, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 01

22. dakikada Lima'nın pasında topa gelişine vuran Furman'ın şutu yandan auta çıktı.

25. dakikada ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa'nın sert vuruşunu Günay kurtardı.

37. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından çektiği etkili şut direğin dibinden dışarı çıktı.

40. dakikada Dicko'nun ceza sahası dışından vuruşu yerden sekerek kaleci Nordfeldt'te kaldı.

45. dakikada Dicko'nun pasında topla buluşan Rashid'in kaleye gönderdiği top savunmadan döndü.

45+2. dakikada Dicko'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruş bir kez daha savunmadan sekerek kaleci Nordfeldt'te kaldı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İlker Takpak xx, Deniz Caner Özaral xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Pawel Olkowski x, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy x, Alin Tosca x, Güray Vural x, Andre Sousa x, Osama Rashid x, Alexandru x, Kevin Mirallas x, Nouha Dicko xx

Yedekler: Mustafa Bozan, Junior Morais, Oğuz Ceylan, Roderick Miranda, Kenan Özer, Jefferson, Amedej Vetrih, Enver Cenk Şahin, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Robert Piris xx, Ömürcan Artan xx, Murat Yıldırım xx, Soner Dikmen x, Dominik Furman x, Daniel Candeias x, Sefa Yılmaz xx, Sandro Lima xx

Yedekler: Yasin Davuş, Übeyd Adıyaman, Diego Angelo, Metehan Mert, Lucas Mugni, Mustafa Seyhan, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Gol: Lima (dk. 20) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)

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