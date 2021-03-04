Polisler minik öğrencilerin okul sevincine ortak oldu

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Gaziantep'te uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan minik öğrencileri ilk gününde polisler yalnız bırakmadı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla açılan okullarına kavuşan öğrencileri yalnız bırakmadı. Okulun ilk gününde küçük öğrencilerin sevincine ortak olan polisler, çocuklarla birlikte derslere katıldı.

Polis, eğlenceli anlar yaşattığı minik öğrencilere, zeka oyunları da hediye etti.

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