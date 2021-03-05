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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araban'da Kapalı Semt Pazarı Yeri’nin temeli atıldı

İHA

Araban'da Kapalı Semt Pazarı Yeri’nin temeli atıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde Şahinbey Belediyesi'nin desteği ile yapımına başlanan semt pazarı inşaatının temeli törenle atıldı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı planlanan ve Şahinbey Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Kapalı Semt Pazar yeri inşaatının temeli atıldı. 3 milyon 532 bin 920 TL'ye mal olacak olan inşaatın temel atma törenine Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Şahinbey Belediye Başkan Yardımcıları AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, Araban Belediyesi Başkan Yardımcıları İbrahim Çobanoğlu, Yusuf Uğur ve Fırat Ümit Işık, Araban Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Araban Gençlik Kolları, AK Parti Araban Kadın Kolları, STK temsilcileri, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "’Bugün Araban tarihine bir damga vuruluyor. Birçok hizmetler yaparsınız ama bazı hizmetler tarihin hafızasında her zaman yer alır, işte bu semt pazarı Şahinbey için Saygıdeğer Belediye Başkanım için çok küçük basit bir hizmet olabilir, ama bizler için çok büyük ve çok anlamlıdır ve tarihimizin hafızasında her daim yer alacaktır. Çünkü bizlerin 4050 yıllık özlemidir bu semt pazarı, sizlere müteşekkiriz başkanım" dedi.
Temel atma törenine katılan muhtarlar ve vatandaşların "Araban seninle gurur duyuyor" tezahüratıyla konuşmasına başlayan Başkan Tahmazoğlu ise "Allah razı olsun biz de sizlerle gurur duyuyoruz, sağolun varolun" sözleriyle konuşmasına başladı. Tahmazoğlu, "Az sonra temelini atacağımız Araban Pazar Yeri’nin Araban ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp burayı birlikte açmanın mutluluğuna da Rabbim bizleri İnşallah en kısa zamanda kavuşturur. Hizmetler elbette önemli, bizde göreve geldiğimizde Şahinbey ilçemizde iki tane Pazar yerimiz vardı şu anda 13 tane Pazar yerimiz var. Yine ihtiyaca göre bölgelere göre semt pazarlarımızın sayısını arttırıyoruz. Çünkü alışveriş vatandaşlarımızın doğal hakkı, ama onu güzel bir ortamda üzeri kapalı yağmurdan, güneşten koruyan bir şekilde temiz bir ortamda, hijyenik bir ortamda yapmak gerçekten önemli. Göreve geldiğimizde bizde sokak aralarında pazarlar oluyordu. Çadırları evlerin pencerelerine bağlıyorlardı, oradaki ses, gürültü, kirlilik orada oturan herkezi rahatsız ediyordu, araba giremiyordu ambulans giremiyordu. Şimdi Pazar yerlerimizde sadece Pazar değil kurban kesim yeri olarak da birçok etkinlik alanı olarak da ayrıca oto park olarak çok amaçlı kullanılıyor. Onun için Pazar yerlerini ben önemsiyorum. Araban ilçemize böle bir eserin kazandırılmasında Araban Belediye Başkanımız Hasan Doğru’ya da AK Parti İlçe Başkanımız Kamil Murat Kasney’e de teşekkür ediyorum, onların bu talebiyle bizde bütün ilçelerimize sadece Araban değil Yavzeli’e, Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye ve tüm ilçelerimize bir eser olsun diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de yine Araban ilçemizde cami inşaatımıza destek olup tamamlanmıştı. 2 bin 100 metrekare oturum alanı olan ve 4 bin 495 metrekare alanı bulunan 3 milyon 532 bin 920 Tl’ye mal olacak Araban Pazar Yeri inşaatımızı Haziran ayının 30’unda tamamlayarak açılışını yapacağız İnşallah" diye konuştu.
Tahmazoğlu’nun konuşmalarının ardından Araban İlçe Müftüsü Şakir Aktaş’ın Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla Araban Kapalı Semt Pazarı’nın temeli Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, AK Parti Yavuzeli İlçe Başkanı Mehmet Ali Polat, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla dualarla atıldı.
Dumlupınar Mahallesi’nde Araban Belediyesine ait 4 bin 495 metrekarelik arsanın 2 bin 100 metrekare oturumu olan Araban Kapalı Semt Pazarı’nın içerisinde 60 araçlık oto park, 26 kamyonetlik pazarcı araç otoparkı, 15 metrekarelik zabıta odası, 70 metrekarelik mescit ve lavabo ile 82 tezgah kapasiteli modern kapalı semp pazarı olacak.

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