Doğru’dan 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımlayan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 8 Mart’ın kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma mücadelesinin başlangıcı olarak kabul edildiğini anımsattı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında, ’’Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişme, kadına ayırdığı yer ve ona duyduğu saygı, verilen hak ve sorumluluklarla ölçülür. Ülkemizin her kesiminde giderek güçlenen ve sesini duyuran Türk kadını, uygar ve gelişen ülkemizin temel dokusudur. Türk demokrasisine yakışır bir tarzda, ülkemizi bekleyen sorunları beraberlik ruhu içinde, eğitimde istihdamda, yönetimde ve toplumsal yaşamdaki görev ve sorumlulukları eşit olarak paylaşmalı, kadını ve erkeği ile omuz omuza yer almalıyız. Ülkemizin kadına karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda son yıllarda gösterdiği duyarlılık artmış ve bu çerçeve de önemli yapısal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Kadın erkek eşitliği ve kadının insan hakları konularında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Kadınlarımız hem eş hem de anne olarak toplumun her alanında çok önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Toplumlar zaman içerisinde yeni umutlar, yeni yaşamlar ve yenidünyalar kurarlar. Geçmişte yaşanan tecrübeler ve günlük yaşamın getirdiklerini yarınlara nakşeden ve nesilden nesile ulaşmasını, büyük gayretler sarf ederek sağlayanların en önemli rolü kadınlarımızındır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Ülkemiz sathını sevgi, emek, alın teri, fedakarlık ve umutla çepeçevre saran Anadolu kadını yeni bir hayatın kapılarını da insanımıza ve çocuklarımıza aralamaktadırlar. Tarihsel süreç içerisinde, dünyadaki hemcinslerine yaptıkları ile örnek olan ve bizler için de bir gurur kaynağı olan kadınlarımız; gerek sosyal, gerekse ekonomik alanda, hedefleri doğrultusunda, her geçen gün yükselttiği başarı çıtası ile bugün de bu öncü vasfını sürdürmektedir. Hal böyleyken kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet olgusu ve bunun yol açtığı derin toplumsal sorunlar bizleri üzmektedir. Toplumun bütün bireyleri olarak şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak görmeliyiz. Kadın istihdamı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar hızla sürmekte olup, konuyla ilgili olarak Gaziantep ilimizde ve Araban ilçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri duyarlılık sergilemektedir. Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, kadınerkek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu düşüncelerle her türlü ayrımcılığın sona erdiği, kadınların kültürel, ekonomik ve siyasi hayatta hak ettikleri yer aldığı bir dünya temennisiyle Araban Belediye Başkanı olarak başta şehit ve gazi anneleri, eşleri olmak üzere tüm Arabanlı kadın hemşerilerimin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

