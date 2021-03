Başkan Fadıloğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı kutlama mesajıyla başta şehit anneleri, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Fadıloğlu mesajında, “Kadınlarımız, toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, toplumun yapıtaşını oluşturan ailenin temel unsurudurlar. Hayatın her alanında her türlü fedakarlığı gösteren kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri doğuran ve yetiştiren kişilerdir" dedi.



"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum"

Kadınların eğitimli, bilgili ve bilinçli olmasının sağlıklı bir toplumun ön şartı olduğunu ifade eden Fadıloğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren kadınlarımız, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini koruyarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktadır. Ülkelerin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan kadınların hak ettiği yere gelebilmesi büyük önem taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Kara Fatma, Şerife Bacı, Onbaşı Halide Edip ve adı bilinmeyen nice kadınlarımız destan yazmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, kalkınmasına dek yaptığı fedakarlıklar neticesinde kadınlarımıza, hak ettiği değeri pek çok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Günümüzde kadınlarımız, eğitimden bilime, siyasetten sanata, ekonomik alandan, kamu yönetimine kadar her alanda üstün başarılar elde etmiştir. Bu başarı örneklerinin artması ve toplumun her kesiminde dalga dalga yayılması gerekmektedir. Maalesef bugün kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun, hepimizi derinden üzen kadına yönelik şiddettir. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken, kadına yönelik şiddet asla ama asla kabul edilemez. Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan başta şehit ve gazilerimizin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü gönülden kutluyorum" diye konuştu.

