Gala Boyu Kanyonu doğaseverleri bekliyor

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Elif Mahallesi'nde bulunan Fırat Nehri kenarındaki doğa harikası Gala Boyu Kanyonu, dağ ve doğa sporu sevenlere tırmanma ve doğa yürüyüşü fırsatı sunuyor.

Elif Mahallesi sınırları içerisindeki Gala Boyu Kanyonu doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Çevresi antik Sugga kentiyle çevrili olan kanyon, Roma dönemi yol güzergahlarından olan Dülük ve Samsat ile Zeugma yollarının kesişme noktasında bulunuyor. Bugüne kadar keşfedilmeyen kanyon, ziyaret edecek olan doğaseverlere Fırat Nehri’nin kıyısında harika bir manzara sunuyor. Araban Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Uğur, İbrahim Çobanoğlu, Fırat Ümit Işık ve Meclis Üyesi Hanifi Sarıkaya, Elif Mahallesi sakinleri ile birlikte bugüne kadar henüz keşfedilmemiş olan doğa harikası Gala Boyu Kanyonu’nun tanıtımı için kanyonda doğa yürüyüşü yaptı.



"Dağ sporu sevenleri Gala Boyu Kanyonu'na bekliyoruz"

Yürüyüş sonunda gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur, "Kanyon tarihi boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Tarihin izlerini taşıyan Gala Boyu Kanyonu doğal tırmanışa uygun uzun kaya duvarları, mağaraları ve yürüyüş parkurlarıyla bir doğa harikası. Kanyon yerli ve yabancı doğa ve dağcılık tutkusu olanları bekliyor. Gaziantepli ve bölgedeki dağcılar ile ülke genelindeki diğer tırmanış tutkunlarını çekmeye aday. Burası dağ sporu sevenlere ev sahipliği yapmayı bekliyor. Biz buradan Gaziantep, bölge ve ülke genelindeki dağ sporu sevenlerini Gala Boyu Kanyonu'nu görmeye davet ediyoruz" dedi.

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