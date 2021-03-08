Yankesici kadın yakalandı

Gaziantep'te çarşaf giyerek mağazalarda yankesicilik yöntemiyle kadınların cüzdanını ve telefonunu çalan 2 kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 6 Mart'ta 3 mağazada alışveriş yapan kadınların çantalarında bulunan cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yaparak çalan şahısları tespit etmek için çalışma başlattı. Yankesici 2 kadını güvelik kamerasından tespit eden ekipler kadınların kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan 2 kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 kadın tutuklanarak cezaevine konuldu.
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen yankesicilik anlarında 2 kadının rahat tavırlarla alışveriş yapma numarasıyla hareket ettiği görülüyor. Bir olayda ise yankesici kadınlardan birinin hırsızlık anında dikkat çekmemek için kendisini kara çarşaf giyerek kendini kamufle etmesi dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.