2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

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Gaziantep’te 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurulan araçta yaptıkları arama sonucu araç içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

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