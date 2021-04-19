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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restore edilen tüneller turizme açılacak

İHA

Restore edilen tüneller turizme açılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi yapıları ve turistik mekanlarıyla göz dolduran kentin atmosferini görünür kılmak amacıyla Gaziantep’in tarihi kalesinde başlatılan tünel açımı ve restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Bu sene ziyarete açılması planlanan eşsiz mekânda vatandaşlar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tünellerde zamanda yolculuğa çıkacak.
Gaziantep'in tarihi kalesinde başlatılan tünel açımı ve restorasyon faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları ile Gaziantep Müze Müdürlüğü’nün çalışmalarında sona yaklaşıldı. Saha çalışmaları ve araştırmaların ardından arkeolog ile uzmanların yer aldığı ekip, toprak, taş, balcık ve çamuru özenle dışarı taşıyarak tünelin bir kısmını ortaya çıkardı. Aydınlatma sistemlerinin yapıldığı çalışma kapsamında, tünellerde alınan güvenlik, duvar destekleme tedbirleri ve statik önlemlerle çalışmalara devam ediliyor. Kastel, bağlantı yolları, galeri, aydınlatma oyukları ve merdivenlerin bulunduğu tünellerin açılmasıyla, "yerin altı da üstü de tarih" olarak anılan kentin turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.
"Tüneller, tarihte farklı bir çok otoritenin kontrolüne girdi"
Arkeolog ve çalışma sorumlusu Ali Korkmaz, tarihi kalenin kentin en eski yapılarından olduğunu söyledi. Birçok imparatorluk ve beyliğin kontrolüne geçen kalede onarımlarla değişimlerin yaşandığını dile getiren Korkmaz, "Kaledeki tünellerin Memlükler döneminde, saldırı ve kuşatma riskine karşı kaçış ve ihtiyaç için yapıldığını düşünüyoruz. Tünellerde, su ihtiyacının karşılanması amacıyla kalenin üstüyle bağlantılı kasteller yapılıyor. Tünellerin turizme kazandırılması amacıyla çalışmaları yaklaşık 8 aydır sürdürülüyor. Tünellerin büyük bir bölümünün kapalı olduğuna dikkati çeken Kormaz, “Tüneller, Kurtuluş Savaşı'nda kalenin kullanılmaması ve güvenlik nedeniyle doldurulmuş ve kapatılmıştı. Çalışmalarla tünellerin yaklaşık 250 metrelik kısmı temizlenerek açıldı. Derinlik olarak ise yerin 15 metre civarı altına inmiş durumdayız. Tünellerin doğu yönünden devam ettiğini tespit ettik. Tünellerde gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Herhangi bir risk teşkil etmedikçe, açabildiğimiz kadar açıp güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra turizme kazandırılması önceliğimiz. Tünellerle ilgili projelerimiz hazırlanıyor. Koruma Kurulunun onayından sonra bu yıl turizme kazandırılmasını planlıyoruz."
Korkmaz, 34 kişinin rahatlıkla yürüyebildiği tünellerde birçok bağlantı yolları, bölme, galeri, aydınlatma için hazırlanan oyukların bulunduğunu ifade etti. Tünellerin yer altı turizmi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Korkmaz, "Ziyaretçilere aslında zamanda yolculuk yaptırmayı hedefliyoruz. Orada Roma, Memlük ve Osmanlı izleri görülecek. Bunlar bizim için çok önemli. Gaziantep kendini tarihiyle, kültürüyle birçok konuda kanıtlamış bir şehir. Yer altı turizmi konusunda da Gaziantep bu konuda çok iddialı" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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