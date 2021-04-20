Sanko'dan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlaması SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, büyük önderimizin çocuklara verdiği güvenin en büyük göstergesidir”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Dağlı, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 101 yıl önce bağımsızlığımızın en büyük teminatlarından olan TBMM’nin açılış günü olan 23 Nisan tarihini geleceğimizin en büyük güvencesi olan çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiş, çocuklarımıza olan güvenini ve verdiği değeri göstermiştir” ifadelerine yer verdi. Prof. Dr. Dağlı 23 Nisan 1920, bağımsızlığı uğruna ölümü göze alarak çarpışan vatan sevdalılarının, tek yürek, tek güç olarak TBMM çatısı altında toplanarak milli mücadeleye önem ve anlam kazandırdıkları tarih olduğunu vurgulayarak, "Büyük Önderimizin de ifade ettiği gibi; ‘Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz.’ Türk Milleti bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutan yüce bir millettir. Yarınımızın emanetçileri çocuklarımızı da bu bilinç ve inançla yetiştirmek hepimizin öncelikli görevidir. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101’inci gurur yılını yaşarken, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız için canlarını veren şehitlerimizi minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.